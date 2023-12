Sofia Costolas har jobbet med Ann Devries i to uker: et valg som kan lønne seg hvis spilleren gir sin selvtillit og tid.

«Jeg har ennå ikke blitt perfeksjonert.»Sofia Costoulas (WTA 254) er fremhevet i vår utgave fredag ​​22. desember når vi diskuterer 2024-sesongen.

Costolas og den tidligere kapteinen for det nasjonale Fed Cup-laget (2011-2016) har jobbet sammen i omtrent fjorten dager. «Han har mye erfaring, og de mange belgierne han har hentet inn blant de 100 beste beviser detSpilleren forklarte under presentasjonen av unge talenter i Tennis Vlaanderen torsdag. Jeg tror hun kan lære meg mye taktisk blant annet. Dette er hva jeg trenger for å komme inn på denne topp 100. Hva annet kan jeg gjøre for å jobbe? Alle ! Jeg tror jeg har egenskapene til å levere et komplett spill. Men jeg antar at spørsmålet er når skal jeg bruke hvilken strategi? Jeg tror jeg må spille mer fremoverrettet tennis og komme til nettet oftere. Det er disse tingene jeg legger vekt på nå.»

Erfaren og heftig, Ann Devries har profilen som trengs for å drive Brabantonne fremover. Hennes ekspertise, utviklet i løpet av hennes karriere som profesjonell idrettsutøver, men også gjennom år med trening, vil være en ubestridelig ressurs. Den innfødte Bree har spesielt trent Ann-Sophie Mestak, Yanina Wickmayer, Creed Minnen og Alison van Uytvank, som fortsatt jobber, men for tiden er utenfor banen på grunn av ryggproblemer.

Den virkelige debatten er tillit og tiden eleven gir til læreren sin. Bare 18 år gammel har Sophia Costolas allerede en lang liste med trenere under beltet. Det fortsetter å endre struktur, og flytter seg fra private akademier (inkludert Justin Henin og Kim Clijsters, før sistnevnte ble overlevert) til regionale konføderasjoner (for tiden AFT og Dennis Vlaanderen). Vil den unge idrettsutøveren, sett fra en ung alder som fremtiden til Belgia, endelig finne stabiliteten som har unngått henne i årevis?

Dennis Vlanderen presenterer sine unge talenter: «minner om generasjonen 93-94»