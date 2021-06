Softball DH-nyheter, spill, jobber fra Gladstone

Gladstone – Dette var den vanlige sesongfinalen for begge softballagene, og de doblet begge i den defensive enden. Åpningsspilleren var bundet i ett og utvidet den norske seieren til 3-1 gjennom den niende, og Knights noterte sin andre seier mot Gladstone i den komprimerte Night Cape tirsdag 6-1 på Gladstone.

Knights betalte tempoet i åpningsseieren i Knights Cap, og samlet fem løp over den første omgangen.

“Flaggermusene våre var varme, og jeg tror dette er nøkkelen til å sette tonen.” Knights-trener Robert Paul sa. “Jentene ble kastet ut. Det er det vi trenger fredag. Kvinner bør være med på dette. Jeg tror slutten på det første spillet satte tonen for det andre spillet. ”

Norge satte opp to akkurat nå med en feil i første fot og en flue til høyre. Avery Bob benyttet seg av denne muligheten til å blokkere en flygende ball dypt inn i venstre felt, og traff Kali Stancina og Hannah Burgland og tjente seg en trippel.

Knights tok ledelsen med et løp over venstre feltgjerd fra Donna Vonholla, som kjørte dem til to til og utvidet ledelsen til 4-0. Knights la til en til før de forlot omgangen.

Den første og andre gikk med tre og ut gjennom, med mer innsats som ble lagt bak platen fra Gladstone’s Samara Sanville.

“Vi spilte bedre defensivt.” Braves-trener Rick Pepin. “Vi hadde noen kvinner som gjorde flotte spill. Midtbanespilleren vår, Maggie Buckley, sparket løperne hjem fra midtbanen ikke en gang, ikke to ganger. Audi Trumpley avsluttet spillet ikke en gang, ikke to ganger hjemme.

“Vi kan konkurrere defensivt med hvem som helst, men av en eller annen grunn har vi ikke produsert tallerkenen. Vi må ha den hitters mentalitet. Vi må finne ut av det. Vi må finne ut hvordan vi nærmer oss flaggermusene våre til fredag.”

Norge la til en til på fjerdeplassen.

Etter at Marnia Lafayette gikk en tur og gikk videre til andre, kom Braves eneste løp på fjerde.

Etter en streik ga Sanvilles bakken Laffey en gang sjansen til å krysse husplaten. To flyouts fulgte for å fullføre det komprimerte spillet.

Cladstones Riley Jero Braves absorberte tapet, og tillot 11 seire, en spasertur og seks løp (5 er).

Stancina vant Knights over to omganger, og scoret en. Bergland tok to lettelser, og tillot fire løp for seier, tur og løp.

“Kannen vår gjorde en god jobb i kveld,” Sa Paul. “Det var hyggelig å ha vår andre mugge kommet inn. Jeg vil også nevne høyre feltspiller Taylor (Adams). Hun hadde (mange) store fangster. Hun hadde seks outs i det første spillet.”

Sanville tok Cladstones eneste løp og reservebanken.

Burkland og Vanholla vant to reservebanker og to seire, og Stancina og Liz Rometti vant en reservebank og en seier. Bergland og Andy Carlson hadde to seire hver.

Knights åpnet på niendeplass etter å ha lastet basene med en dobbel og to spaserturer fra Carlson med en gjenværende singel.

“Jeg tror at muggen deres er litt sliten til slutt,” Sa Paul. “Han la opp et flott spill over ni omganger. Det er en av de tingene der vi får to jenter og ni treff … det treffer midten. Det er enormt. Det er det vi trenger.”

Norges Taylor Adams forseglet kampen etter å ha brutt uavgjort med to singler og fikk tre og ut fra Braves.

“Dette er en god natt,” sa han. Sa Paul. “Jeg er glad vi tror vi vil være klare for distriktene som kommer opp på fredag.”

Cladstone er vert for Menominy for sine distriktsåpnere på fredag ​​klokka 15, med vinneren som vender mot Iron Mountain klokka 17:30 øst for distriktskrone.

“Kvinner skal jobbe hardt i praksis de neste to dagene. Vi er klare til å gå på fredag.” Sa Pepin.

Norge reiser til Park River-Harris fredag ​​klokken 13 for sine distriktsåpnere. Vinneren møter Rapid River om distriktittelen klokken 16.