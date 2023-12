Sokktips for å beskytte bilen din om vinteren

Av Lauren Sokiasian

De siste dagenes milde temperaturer bør snart vike for kulde. For å unngå problemer med bilen din, må du få på plass noen ting.

Når vinteren kommer, vet vi at vi må gjøre noen endringer på bilen. Disse inkluderer: å venne seg til å skrape frontruten, kjøre saktere, unngå vannkondens, holde trygg avstand osv. Når frost brer seg kan du for eksempel beskytte deg mot det ved å bruke solkrem dagen før og bruke sokketeknikken.

Sokketeknologi: hvordan fungerer det?

I frost kan vindusviskere lide, spesielt hvis de aktiveres når de ikke er helt tint. For å unngå problemer bør du bruke sokketeknikken. På samme måte som solskjerm brukes for å beskytte frontruten, vil vi bruke sokker for å beskytte vindusviskerne.

For å gjøre dette, ta to store sokker og legg dem over hver vindusvisker. Du kan da sette den tilbake på frontruten som vanlig, hvor sokken vil beskytte den mot kulden, så den ikke fryser over natten. Du vil da kunne bruke den direkte når du starter motoren.