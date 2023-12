Solana knuser Bitcoin og Ethereum og stiger til $115

07:46 ▪

4

Minuttlesing

Fenelon L.



Solana-blokkjeden har vært i full ekstase i flere dager, med SOL som overgikk 100 dollar denne helgen for første gang siden april 2022. Takket være rekordhøyt handelsvolum, har Solana-kryptovalutaen klart bedre enn Bitcoin og Ethereum.

Solana og årets avkastning innen kryptovaluta

Solana-nettverket fortsetter å tiltrekke seg nye brukere og investorer. I løpet av de siste 24 timene har spothandelsvolumet på SOL/USDT nådd 1,037 milliarder dollar på Binance, og overgår det for Bitcoin og Ethereum.

samtidig, beløp SOL-futures steg til 4,7 milliarder dollar på plattformen, langt over BTC og ETH nok en gang. Solana bekrefter dermed sin posisjon som den mest omsatte kryptovalutaen på Binance for tiden.

Denne vanvittige entusiasmen rundt det desentraliserte nettverket øker automatisk prisen på SOL, som steg mer enn 25 % på 24 timer og nådde $115. Markedsverdien nærmer seg nå 45 milliarder dollar, og skyver Solana til fjerdeplass blant kryptovalutaer, foran BNB.

Ny selvtillit

Denne forbløffende økningen demonstrerer fornyet investortillit til dette ambisiøse prosjektet etter et katastrofalt 2022. Husk at prisen på SOL falt mer enn 96 % mellom den historiske rekorden på $260 i november 2021 og den laveste i juni 2022.

FTX-debakelen og de juridiske tilbakeslagene til dens tidligere styreleder, Sam Bankman-Fried, en trofast Solana-tilhenger, sådde frø av tvil om levedyktigheten. Men siden den gang har fleksibiliteten og livligheten til Solanas desentraliserte applikasjoner gjenvunnet sitt image.

Men fleksibiliteten som Solana har vist de siste månedene har bevist styrken til hans fundamentale egenskaper. Fremfor alt fortsetter entusiasme for desentraliserte applikasjoner bygget på Solana å vokse, og det samme gjør suksessen til Play-to-Earn-spill som Star Atlas.

Solana skylder også sin suksess til dynamikken i det distinkte økosystemet. Virale mynter som BONK og Dogwifat (WIF) lyser opp nettverket i flere uker. Forrige uke oversteg Solanas ukentlige DEX-handelsvolum det for Ethereum for første gang!

Derfor, til tross for den svært høye volatiliteten, ser fremtiden lysere ut enn noen gang for «Ethereum Killer» og dens SOL-token, som nå er solid forankret i de 5 beste kryptovalutaene. Det gjenstår å se om denne fantastiske tilbakegangen representerer en sann fornyelse eller bare er et glimt i pannen, slik kryptovalutaen ofte har vært vitne til tidligere.

