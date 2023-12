Solar komfyr: God ytelse, men bekymringer

Padre Himalaya Friends holdt sitt folkemøte i nærvær av ordfører Yves Porteix. Regelmessige rapporter viser vennlig aktivitet og god fungering, men utilstrekkelig antall dyktige frivillige til å sikre daglig åpning i juli og august. Med 88 medlemmer klarte foreningen å opprettholde 4 av 5 dager i 2023, men solovnsdemonstrasjoner bør reduseres til 3 av 5 i 2024, og det er ingenting som sier at vi ikke bør gå lenger i møte med irreversibel aldring . Tilretteleggere. Driftsinntektene tillater imidlertid ikke ansettelse av personell i tillegg til foreningens medlemmer for å sikre disse åpningene, selv om den økonomiske balansen hittil er sikret. For å opprettholde nettstedets tiltrekningskraft har den imidlertid de nødvendige investeringsmidlene for å opprettholde eller forbedre presentasjonsmateriellet og opplevelsene, og kan stole på medlemmenes engasjement gjennom hele året. Bortsett fra dette spørsmålstegnet og bekymringen, er utsiktene for 2024 også dynamiske : Mottak av foreninger og skolegrupper fra 1. april, solkokerverksted 13. april, kulinarisk dag og bruk av ville planter i retter den 14 apr Bygging av solkomfyr for fellesskap, Astronomisk aften 2. august, fortsatt utvikling av nettstedet, reise, kake, solfestival den 8 Juni, osv. Vi vet at solovner har blitt en vesentlig del av bildet til kommunen.» Solenergi av natur «, lederne av Padre Himalaya Friends leter etter løsninger og frivillige som kan være involvert i sommeraktiviteter.