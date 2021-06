Solberg Politico: USA ber Norge slutte å spionere på sine allierte i 2014

USA forsikret Norge om at de sluttet å spionere på allierte i 2014, ifølge det skandinaviske landets statsminister, Erna Solberg.

– Jeg er glad for at amerikanerne tydelig ga uttrykk for sin praksisendring i 2014 når det gjelder alliert overvåking og at de vil samarbeide med oss ​​og andre for å forstå hva som skjedde, sa Solberg til NTB-nyhetsbyrået torsdag. Reuters.

Kommentarene hennes kommer etter at dansk radio og andre nyhetsutgivelser rapporterte søndag at mellom 2012 og 2014 hjalp danske etterretningstjenester US National Security Agency (NSA) med å trykke kommunikasjonen og dataene til politikere i Tyskland, Frankrike, Sverige, Norge og andre land. Inkludert den tyske forbundskansleren Angela Merkel.

Solberg sa at hun også snakket med den danske statsministeren Mette Frederiksen torsdag og “beroliget henne igjen at vi anser å spionere på nære venner og allierte uakseptabelt og unødvendig.”

“Det systematiske avlyttingen av nære allierte er uakseptabelt,” sa den danske forsvarsminister Trine Bramsen tidligere.

EU-kommisjonens viseadministrerende direktør Margrethe Vestager – som var Danmarks økonomi- og innenriksminister på tidspunktet for den påståtte spioneringen – sa torsdag at europeiske land “ikke bør spionere på naboene dine”.