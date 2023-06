Solcelle: – Det vil ta flere år å tilpasse strømnettet, forklarer Urs

For mange solcellepaneler og et mettet nettverk. Dette fenomenet gjentar seg. Når solskinnet står høyt, kan det skje at strømnettet i et område blir overbelastet med solenergiproduksjon. I dette tilfellet «boder» reflektoren til solcellepanelene. Den går med andre ord til et trygt sted for å beskytte installasjonen og produserer ikke lenger strøm.

I QR l’actu-gruppen erkjenner kommunikasjonssjefen for Ores problemet, men ifølge ham setter dette ikke spørsmålstegn ved lønnsomheten til panelene mer enn skatten: «PV er fortsatt lønnsomt. «forbrukertariffen som ble satt av cwape og regionen bidrar Og en vunnet for hver enkelt i nettverkskostnader.»

Unnlatelse av å låse inn reflektorer fører imidlertid til at PV-panelholdere mister produksjon og dermed penger. Kan nettet tilpasses for å unngå slike lekkasjer? For å høre Jean-Michel Breban kan nivåjusteringer av distribusjonsstand gjøres på visse steder i løpet av kort tid, men for det må nettverkssjefen være klar over. Så advar gjerne Ores eller Resa. Men for et fullt konfigurert nettverk vil det ta flere år.

Hvis nettet ikke er egnet, kan vi få kompensasjon? «Fra Ores side er vi ikke imot denne kompensasjonen, da den studeres av Philippe Henrys kabinett, men det bør ikke bli normen. Vårt primære mål er å forbedre nettverket og kunne tilfredsstille alle brukere.»