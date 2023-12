Solcelleanlegg: «solar»-retter i den vallonske landsbyen, den første av sitt slag i EU

Gå videre praktisk talt

Prosjektet med parabelpark er absolutt anket inn for det administrative rettsvesenet, men det betyr ikke at Monique og Christoph Nihon venter på at saken skal gå videre rettslig. Begrensningene knyttet til finansieringen av prosjektet tvinger dem til å flytte og finne løsninger for å oppfylle sine økonomiske forpliktelser og vedlikeholde nettstedet på daglig basis.

Mens de leste verdenspressen, kom de på en original og meningsfull idé: Paret søkte og fikk en miljøtillatelse i klasse 3 for å dekke de eksisterende oppvasken med minst 20 000 kvadratmeter solcellepaneler! Den første i sitt slag i EU (bare Sveits har et anlegg av denne typen).

Uansett hva som skjer med stedet til den tidligere telestasjonen, vil det alltid være behov for strøm for dens fremtidige funksjon. I tillegg faller dette prosjektet innenfor den globale visjonen til eierne av «Proactiv» eiendomsgruppen: miljøøkonomi.

Bør vi investere i solcellepaneler i Belgia?

Mange mulige fremtider

Den tidligere RTT Lessive-plassen kan derfor utstyres med et stort utvalg av solcellepaneler. Det gjenstår å se hvem denne fornybare energien skal brukes til. Hvis statsrådet er enig med promotørene av Generations Village, vil den spesielle siden være utstyrt med et imponerende elektroverktøy. Men hvis resultatene ikke er i ferd med å bli raske, har prosjektet for sysselsetting, innendørs og sosialt, et helt alternativ til utvikling, inkludert en ren og enkel ventilasjon for 50 ha, det er også stort og nødvendig med energi.

Land med et høyt potensiale forskningsoppdrag

Nylig har forskjellige medier fremhevet mangelen på store tomter tilgjengelig i Vallonia, og frarøver det noen attraktive vallonske eller utenlandske prosjekter. Sistnevnte går i eksil eller slår seg ned i andre regioner og land for å kompensere for denne ubalansen. Imidlertid plasseringen Tidligere RTT-vaskeri, uten å påvirke de 21 hektarene med Natura 2000 som den grenser til, er utstyrt med den eksisterende infrastrukturen som vil bli renovert og supplert med de 29 hektarene som skal bygges, og har en ideell beliggenhet 4 km fra motorveien. En ny velsignelse for regionen?

Men hvis de ikke lever opp til sin intuisjon og visjon, må Monique og Christoph Nihon kanskje følge deres logikk.

Terningene er ikke kastet, men de er i ferd med å bli det.