Soldat tatovert på hakekorsprøve fengslet i 19 måneder for brudd på østerrikske nazistiske lover

En østerriksk soldat har blitt fengslet i 19 måneder etter å ha fått en hakekors-tatovering under rettssaken.

Den 29 år gamle broren drakk to flasker whisky før han tatoverte det forbudte symbolet på pungen, hørte en domstol i byen Klagenfurt.

Han la ut et bilde av tatoveringen på nettet og viste det til militærkollegaer ved en annen anledning mens han var full den siste kvelden med militær trening.

Soldaten, som er uidentifisert på grunn av østerrikske personvernlover, ble videre anklaget for å ha postet nazistiske bilder i et kaldbunkermuseum, drukket Hitler-stemplet vin og lagt ut nazistisk propaganda på nettet.

Den 29 år gamle broren drakk to flasker whisky før han tatoverte et forbudt symbol på pungen, spurte retten i Glezanburt (arkivfoto)

Han ble dømt til 19 måneders fengsel for å ha glorifisert nazismen og ulovlig å ha et skytevåpen.

Tiltalte uttrykte anger under høringen og sa at han var ‘lei meg’ og ‘flau’ for sine tidligere handlinger.

Han sa til retten: ‘Jeg kom inn med dårlig selskap. For oss er alt som ikke er tillatt noe som trekkes mot oss, men vi undervurderer alle sterkt hvor galt dette er. ‘

Det var først da undersøkelsen av tatoveringseksperimentet hans begynte at han skjønte hva ‘tull’ nazistforherligelse var.

Han la til: ‘Annet enn det, kan jeg ikke gi en rimelig forklaring på hvorfor jeg gjorde det.’

Han sa at han sluttet å kommunisere med ytre høyre for åtte år siden og sluttet å drikke tungt fordi han var bak lås og lås for angrepet.

Tattoo sa at han ikke lenger visste.

Advokaten hans, Franz Zimmerman, sa at han ville anke dommen.

Østerrikes nasjonalsosialistiske forbudslov fra 1947 pålegger fengsel på de som prøver å gjenopplive eller herliggjøre organisasjoner som ligner på nazistpartiet.