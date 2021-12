Soldatene innrømmet å ha hengt hundrevis av sivile

Rundt 20 soldater, inkludert en general, erkjente sitt ansvar for henrettelsen av hundrevis av sivile på 2000-tallet og deretter presentert som geriljasoldater drept i krigen, sa Special Powers for Peace (JEP) fredag.

JEP, en spesialdomstol dannet i 2016, “Han innhentet tilståelsene til 21 medlemmer av den nasjonale hæren for attentatet«Av rundt 247 forklarte dommer Catalina Dias Gomez at drapene fant sted i Catadampo (120) på grensen til Venezuela, og i kakaodyrkingsområdet på den karibiske kysten (127).

En annen advokat, en sivilist, var enigKoordinator for militære strukturer i deres ulovlige aktiviteter“.

Spesialdomstolen fant 25 soldater ansvarlige for henrettelsene av unge mennesker, for det meste fattige bønder, som ble vist drept i kamp for å forbedre deres resultater i kampen mot geriljaer og væpnede grupper.

⁇ Les mer: Colombia minnes fem år med fred med FARC, en tidligere kommunistisk gerilja

I februar estimerte JEP at minst 6 402 sivile hadde omkommet i hendene på soldater mellom 2002 og 2008, mer enn tre ganger det estimerte antallet så langt.

Uttrykk for “Falske positive«Uttrykket som brukes i dag er en av de største skandalene som involverte det colombianske militæret under konflikten med venstreorienterte geriljaer.

Den militære overkommandoen og tidligere høyrepresident Alvaro Uribe (2002-2008), daværende statsoverhode, har hele tiden benektet at dette var et legitimt trekk.

Sitert av JEP, general Coronado i sin “Beklager den store smerten.“