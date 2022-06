Solen i Chattanooga | Bensin i Norge ligger på ca 3,50 per liter

Det viktigste symposiet dedikert til elektrisk mobilitet fra 11. til 15. juni: Da Norge var vertskap for EVS 35-arrangementet, skjønte foredragsholdere over hele verden hvor mye en liter bensin er i dette landet. Siden kanadiske sjåfører er ivrige etter å se bensinprisene stige over 2 dollar literen, unngå en tanke for bilistene i det oljerike Norge, hvor prisen er 27 kroner per liter eller rundt 3,50 dollar per liter. . Det er det dyreste europeiske landet å fylle bensin på Norge og det nest dyreste landet i verden etter Hong Kong.

Nesten halvparten av avgiftene på bensinprisen

Til rundt 30 øre per liter i Quebec (litt mer enkelte steder) bemerker Norges Bilforbund at nesten halvparten av pumpeprisen i landet kommer fra veiavgifter, karbonavgifter og salg. Skatt og Norge er Europas største oljeprodusent.

Vi har ikke gjort noe for å redusere bensinprisene

Som mange industriland har den norske regjeringen tilbudt å subsidiere husholdningenes energikostnader, men har vært motvillige til å gjøre det. Med inflasjonen som stiger til 5 %, er det florert av spekulasjoner om at sentralbanken vil bli tvunget til å doble den planlagte renteøkningen neste uke. Så regjeringen vil sannsynligvis ikke påvirke bensinprisen.

Med informasjon fra Bloomberg

