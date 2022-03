Solens aktivitet disse to første månedene av 2022 i video

Solen har vært veldig aktiv i det siste, la oss beundre en timelapse av aktiviteten i løpet av de to første månedene av 2022.

de observasjonssatellitt ESA/NASA Solar Orbiter er på vei mot et historisk øyeblikk: en tur nærmere solen. Den 14. mars vil den passere banen til Merkur, den innerste planeten i vårt solsystem, og 26. mars vil den nå det nærmeste punktet til Solen Solar Orbiter er for tiden rundt 75 millioner kilometer fra Solen. Den 26. mars vil den være mindre enn en tredjedel av avstanden mellom jorden og solen, og er designet for å overleve i denne nærheten i relativt lange perioder.

Som ESA forklarer i en utgivelse, frigjør solen en konstant strøm av partikler ut i verdensrommet, solvinden. Når den kommer i kontakt med planeten vår og dens magnetfelt, skaper den nordlyset og kan også forstyrre vår moderne teknologi. Magnetisk aktivitet på solen, som ofte finner sted på solflekker, kan skape vindkast som forsterker disse effektene. husker vi også solstormen tidlig i februar !

Vi ser frem til å se resultatet av denne historiske tilnærmingen. «Fra nå av går vi inn i det ukjente angående Solar Orbiter-observasjoner av solen»sa om dette emnet den vitenskapelige lederen for oppdraget Daniel Müller.