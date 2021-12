Solformørkelse bringer en sjelden astronomisk utsikt til Antarktis (video)

En total solformørkelse denne helgen tok Antarktis fra sommer til mørke. Noen få forskere og spenningssøkere og utallige pingviner deltok.

Twitter-skjermbilde







Av redaksjonen

Lagt ut 8.12.2021 kl. 08.00 Studietid: 2 minutter



⁇ Synsstyrken var utmerket “Raul Cordero fra University of Santiago de Chile kom for å delta.” Fullstendighet “Kl. 0746 GMT, med rutenett” Ildsirkel Det varte i mer enn 40 sekunder. En solformørkelse oppstår når månen passerer mellom solen og jorden og kaster en skygge over jorden. For at det skal bli totalt, må sola, månen og jorden være rett på linje.

Til glede for en liten gruppe forskere, eksperter og eventyrere som betalte 35 000 000 000 for dette privilegiet, var begivenheten kun fullt synlig i Antarktis. Sendt direkte av NASA, formørkelsen begynte klokken 0700 GMT, Månen begynte å bevege seg foran solen og sluttet klokken 08:06 GMT.

Union Glacier Camp, ble det observert, ligger omtrent 1000 km (600 miles) nord for Sydpolen. Antarktis er nedsenket i permanent lys på denne tiden av året, og kulminerer 21. desember når solen ikke går ned. Ifølge NASA var en delvis formørkelse synlig i deler av den sørlige halvkule, inkludert Saint Helena, Namibia, Lesotho, Sør-Afrika, Chile, New Zealand og deler av Australia.

Den siste totale solformørkelsen skjedde i Antarktis 23. november 2003, den neste var ikke ventet før i 2039. En sirkulær solformørkelse – månen som dekker alt bortsett fra solens ytre ring – forventes å spre seg over Nord-Amerika. oktober 2023, etterfulgt av en total formørkelse i april 2024.

AFP