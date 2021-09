Solheim Cup 2021: Europa leder til tross for kontroversiell dom til fordel for USA

Dato: 4-6 september Plassering: Inverness Golf Club, Toledo, Ohio Dekning: Live -tekstkommentarer på BBC Sport -nettstedet fra 12:30 på lørdager og søndager, mandager fra 16:00 på BBC TV, BBC Player og en time online.

Til tross for den kontroversielle dommen som ble gitt til Nelly Corda i Ohio, er de forsvarende mesterne i Europa 50-22 foran USA på den andre dagen i Solheim Cup.

Amerikaneren hadde et fotstopp i kanten av hullet, og Madeleine Soxstrom ble bøtelagt for å ha tatt ballen for raskt og dermed savnet hullet.

Corda og Allie Ewing vant med en ball av fire baller på ettermiddagen.

Etter å ha dominert klokken fire om morgenen utlignet imidlertid Europa den andre økten 2-2.

Anna Nordquist og Modilda Castren scoret andre poeng lørdag med en komfortabel 4 & 3 -seier over Lexi Thompson og Mina Harike.

Jennifer Gupta og Liszt Salas registrerte den siste hullseieren over Carlo Sikanda og Sofia Popov for å vinne den andre kampen i USA, men Georgia Hall og Leona Maguire slo Yalimi No og Brittany Altomer med ett hull.

Uheldig for noen – den amerikanske fordelen i 13. hull

Men det var fire-ball-møtet mellom Nelly Corda, Ewing og det europeiske paret Madeleine Soxstrom og Nanna Gorstz Matzon som viste seg å være det største snakkepunktet for tredje dags start. Da regel 13.3 trådte i kraft, var konkurransen helt firkantet og til fordel for amerikanerne.

Imidlertid innrømmet hun tydelig at hun ikke fulgte reglene for den følelsesladede Soxstrom – det tillot motstanderen 10 sekunder å nå hullet og se om ballen ville falle – hun ble plaget av avgjørelsen.

“Jeg tror på integritet og respekterer golfspillet. Jeg vil aldri ta en dam som har en sjanse til å gå inn,” sa han til Sky Sports.

Jeg personlig godtar ikke beslutningen om å være på kanten av ballen [of the hole] Men jeg fulgte ikke 10 sekunders regelen, så det er kjipt nå, fordi jeg føler at jeg droppet laget mitt. “

Selv om det ikke var noen appell fra det amerikanske laget, gikk en regjeringsmedarbeider ned etter å ha innsett at Soxstrom nettopp hadde tatt ballen for å innrømme en fugl bare syv sekunder senere.

Verdens nummer én Nelly Corda la til: “Den situasjonen er uheldig, og du vil ikke vinne et hull. Vi ble ikke fortalt noe om det. Alt er opp til myndighetene.”

Publikum overvant den amerikanske kampen

Da Corta og Ewing vant sitt første fulle poeng, var det enorme brøl på hvert søtt amerikansk skudd eller hodputt, med Nordquist og Gastren som allerede hjalp seg til et punkt.

Det europeiske paret fortsatte der de sluttet klokken fire om morgenen, med Thompson som mirakuløst endte på tredjeplass, mens det skandinaviske paret vant to av de tre neste hullene.

En fantastisk tilnærming fra en Fairway -bunker den 10. hjalp Nordquist med å bygge sin tredje fuglerunde, og den 13. endte hun på fjerdeplass.

Hadde Sikanda ikke gått glipp av fem fots mark for 17. seier, kunne Europas ledelse vært høyere.

Men spanjolen og Tysklands Sophia Popov tapte til slutt en kamp som var to etter syv hull.

Takket være tilskuerne til Catriona Mathews som bare ventet sin andre seier på amerikansk jord, tok Hall og Maguire den 29. plassen i den engelske verden før de forstyrret fuglene i 10. og 15. hull.

I utgangspunktet dominerte Europa

Mel Reed og Rookie Maguire led sitt første nederlag i Solheim Cup for Corda -søstrene da Europa dominerte de fire første i Ohio.

Reid og Maguires seier var et stort slag mot det “gylne paret” til USAs Nelly Corda og søsteren Jessica, som etter å ha vunnet alle fire kampene deres på Gleneagles i 2019 ba kaptein Pat Hurst om å bringe dem sammen.

Det europeiske paret hadde opprinnelig en to-hulls fordel, men ble brølt av det skrikende hjemmepublikummet da Jessica chippet inn på 13. for å tette gapet før Macaure lukket seieren den 18..

“Jeg kunne ikke ha bedt om en bedre start på min Solheim -karriere,” sa Maguire.

“Jeg tror alle sparket oss ut. Vi tok det på vår måte og ønsket å være så ubarmhjertig og fryktløs som mulig. Det føles som om vi gjorde det.”

Women’s Open -mester Nordquist og finske Rookie Gastren vant kampen og vant det første europeiske poenget mot Daniel Kong og Austin Ernst. De var to etter fire, men en etter ni hull. Imidlertid gjenvunnet de ledelsen ved å vinne de tre første hullene på den 13. og beholde seieren.

Vertene syntes å komme tilbake til balanse med både Ewing og Megan Kong for å spille mot den ubeseirede Hall og Celine Potter på Clinicals i 2019.

Bird var imidlertid 15 fot høy og den siste like var nok til at Bird vant 17. plass da Ewing presset trefoten til å krysse hullet og vinne kampen.

Charlie Hull og Emily Federson slet med å styrte Thompson og Aldomere, og Europa begynte med en boom.

Hull og Peterson kom seg fra to til fire for å spille bedre, og skapte fuglene før 15. og 16. til de tre vinnerne av en kamp fra dansken den 18..