Solid vitenskap, etikk er en verdifull kombinasjon

Norge har en av de mest restriktive reglene for bruk av genetikk i verden, noe som gjør de fleste nye avlsverktøy forbudt. Mange land søker innflytelse i sine godt debatterte posisjoner, og GMO-talsmenn taler for at nasjonen har tatt riktig vei.

Kan reglene endres for den nordlige nasjonen?

Norge er nå i ferd med å revidere sine regler. Det kan muliggjøre større bruk av genetiske verktøy, men det kan også bli det første landet som innarbeider etiske hensyn som en del av enhver godkjenningsprosess for genetisk modifisering.

De gjeldende reglene er gjenstand for relativt brede tolkninger. Det nye forslaget legger potensielt etiske hensyn på nivå med vitenskapelige.

Bør resten av verden lytte? Og hva kan vi lære?

En fersk norsk forskningsartikkel antyder at det er på tide å revurdere regjeringens tilnærming og redusere uklarhetene i reguleringsspråk for molekylær avl.

I forrige måned publiserte et par forskere en oppdatert engelsk versjon av en norsk norsk akademisk artikkel fra 2020 som antydet at det burde settes globalt akseptable regler for bruk av GM-verktøy, og at de bør inkludere etiske standarder.

Norsk godkjenning av GMO-utvikling krever at de er bærekraftige, etisk forsvarlige og gunstige for samfunnet. Det krever også at bruk og frigjøring av materialer ikke er skadelig for menneskers helse og miljøet.

Risikoanalyser utføres i samsvar med internasjonale standarder og er, som i Canada, basert på data som hovedsakelig leveres av utviklere.

For bønder vil den etiske begrunnelsen for å bruke avansert avlinggenetisk teknologi sannsynligvis inkludere høyere produksjon, lavere kostnader og større effektivitet i arealbruk.

Forfatterne av den norske artikkelen sier at en etisk tilnærming vil ta hensyn til alle behovene til samfunnets interessenter og gi hver passende, men ikke like stor vekt, og erkjenner at hver enkelt posisjon er gjennomgått.

Gjeldende norske regler bruker begreper som innebærer etisk atferd som omsorg, naturlighet, ikke skader og forvalter. Disse subjektive begrepene avhenger av opplevelsen og perspektivet til de som tolker vedtektene.

Forskerne som skrev den nylige artikkelen, foreslår at disse begrepene bør fjernes eller raffineres for å være mer spesifikke og målbare og unngå personlige synspunkter på etikk.

Ville det å legge til etikk som et krav for bruk av molekylære verktøy i planteoppdrett redusere effektiviteten i global matproduksjon? Ville det oppmuntre avskoging, dyrking av marginale landområder og misbruk av dyrkbar jord? Eller ville det motsatte skje?

Tilnærmingen starter i Norge, men å vurdere etikk som en del av de essensielle elementene i et reguleringsregime kan bli en global standard. I så fall må Canada være forberedt.

Det er også en mulighet for profesjonelle etikere, og ikke bare forskere og administratorer, til å delta i dommen om bruk av genetiske verktøy i matproduksjon og handel.

Solid vitenskap alene viser seg vanskelig å selge over store deler av samfunnet, men det har etisk atferd i kjernen. Landbruksvitenskap blir beskyldt, men ikke fordømt, for mange onder, spesielt når det gjelder molekylærbiologi. Å legge til nye regler som avklarer etisk atferd som allerede finner sted, bør være bra for bransjen.

Etikk skal ikke fryktes. Ingenting skal være mer etisk enn å mate verden.

Karen Briere, Bruce Dyck, Barb Glen og Mike Raine bidrar med redaksjonell skriving for Western Producer.