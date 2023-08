Solidariteter utgjorde 57 000 visninger på tre dager

Arrangementet ble tvunget til å flytte i noen år på grunn av arbeid ved det tidligere okkuperte Namur-fortet. Så den niende utgaven fant sted på et helt nytt sted, noen få kilometer unna Namur sentrum.

Lørdag var den største hitdagen, med spesielt BigFlow&Oly på noten. Alle billettene var allerede utsolgt før festivalen startet, og showene fremført av de franske rapperne var utsolgt.

Unity 2023: Jazzys nåde og Mendesas nåde for å redde festivalen

Publikum svarte i stort antall også søndag. Med ikke mindre enn 19 000 påmeldte talte kvelden navn som Louis Attock, Stephen Eicher og Domino på scenen.

Fredag ​​innfridde det vanligvis sparsomme publikummet alle arrangørers forventninger. Opprinnelig ble 16.000 påmeldinger annonsert. Endelig var tellingen over, og 18 000 festivalgjengere kom for å se Camille Lelouch, Mendesa eller Jazzy.

«Å forlate Citadellet var et veddemål for oss, og det kan sies at det var en stor suksess,» kommenterte Denis Gerardi, direktør for Solidarities. «Selvfølgelig lærte vi dette førstehånds på Suarlée, og det er fortsatt ting å forbedre, spesielt når det gjelder mobilitet og tilgjengelighet, men de generelle resultatene er veldig positive.»

Solidariteter utgjorde totalt 57 000 påmeldinger på Suarlee over tre dager

