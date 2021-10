SolidLight lager revolusjonerende hologrammer!

Oppstarten Light Field Lab klarer å lage holografiske objekter i den virkelige verden ved å leke med lysets bølgelengder. Det er en bløff.

En Elvis som kommer tilbake til livet for å holde konserter … Tupac som vender tilbake til scenen seksten år etter hans død … og politikeren Jean-Luc Mélenchon som har allestedsgaven som opptrer på møter samtidig i Lyon og i Aubervilliers. .. For alle disse tilfellene, begrepet hologram har blitt brukt, og likevel er de ikke det.

Det er mer en optisk illusjon, en speilvendt gjengivelse av et bilde som ble sendt på en flatskjerm. Et enkelt 45 ° skråspeil vil vise refleksjonen av et flatt bilde vertikalt og i verdensrommet. Hvis vi roterer rundt dette bildet, er det ingen 3D -effekt, så det er ikke en hologram. Som en annen 3D -effekt som ser ut som et hologram, er det også 3D -skjermer eller 3D -rammer. Teknikken som brukes for å gi illusjonen av 3D kalles daautostereoskopi og det er ikke behov for spesielle briller. Lag en ekte hologram, som i Stjerne krigen det er mye mer komplisert. Dette er imidlertid det en kalifornisk oppstart kalte Lysfeltlaboratorium med sin SolidLight -teknologi.

Frem til nå var hologrammer bare optiske illusjoner. Light Field Lab oppretter ” en verden som rømmer fra skjermen ». © Light Field Laboratory READ Russland lanserer sin første arktiske overvåkningssatellitt

Spill med fargenes bølgelengder.

Prosessen minner veldig om den berømte Holodeck fra Star trek slik at mannskapet kan ha det gøy eller øve. SolidLight klarer dermed å generere objekter i den virkelige verden ved å manipulere spredning fra lys og, mer presist, dens bølgelengde. Så det det flytende objektet i verdensrommet blir lys spredt gjennom et 28 -tommers panel som består av 2,5 milliarder piksler – en rekord! Og de er ikke bare piksler. I stedet for den klassiske blå, røde, grønne, kan disse tilby presise nyanser av farge.

Dette er alle varianter av bølgelengder av lys som gjør det mulig å konstruere formene til holografiske objekter i rommet. Med disse variasjonene av fargebølger som slippes ut av disse HAN REGIERTE, kommer bildet ut av skjermen. Med SolidLight er fordelen i forhold til andre teknologier som kaller seg holografiske at du fra enhver synsvinkel kan se hologrammet og dets 3D -struktur som om det roterer rundt et ekte objekt.

I fremtiden planlegger selskapet å gå videre og lage skjermer med 245 milliarder piksler for å utvide skjermoverflaten. En vrangforestillingsfigur når du vet at a skjerm 4K -typen har 8,2 millioner piksler.