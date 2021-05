Solskjær håper Maguire kommer tilbake til Europa League-finalen

Ole Gunnar Solskjær forventer ikke at Harry Maguire dukker opp i Premier League igjen denne sesongen, men han håper å være i stand til finalen i Europa League.

United Maguire-kaptein led en skade i ankelbåndet da han kolliderte med Anwar El Ghazi under 3-1-seieren på Aston Villa sist søndag.

England-midtstopperen var på Old Trafford på krykker og en beskyttende støvel på venstre fot. for 2-1 tap for Leicester City på tirsdag, et tap det forseglet tittelen for Manchester City.

Maguire kan komme til finalen i Europa League

Solskjær mener Maguires toppturkamp har avsluttet med tre kamper igjen, men er optimistisk for at han møter Villarreal i Gdansk 26. mai.

United-sjefen sa kvelden før torsdagens Premier League-møte med Liverpool: “Den gode nyheten er at den ikke brøt. Det var ingen brudd, men en ligamentskade er selvfølgelig også alvorlig.”

“Hvis jeg er veldig positiv, kanskje det som strekker ham, håper jeg han er klar for det [the Europa League final]. Jeg tror ikke jeg noen gang vil spille i ligaen før [the end of the season]. Vi vil gjøre vårt beste for å forberede den til finalen. “

Solskjær trenger spillerne for å være i form



Solskjær sa at det ikke skulle være noen bekymring for at han kunne ta en risiko for å spille Maguire med Euro 2020 i horisonten.

“Du prøver alltid å ta vare på spillerne på lang sikt. Hvis han er i form, vil han spille for oss, hvis han ikke er det, vil han ikke. “ sa den tidligere Norge-spissen.

“Som jeg håper vi håper han er klar. Hvis han er klar for oss, det vil sannsynligvis være klart for euro. Norge er ikke i euro, så jeg er ikke så bekymret [about the Euros]. “

Opptatt periode for United



Solskjær gjorde 10 endringer i sin startoppstilling for tapet mot Foxes og vil rotere igjen når de møter Champions League-konkurrent Liverpool, gitt United er midt i en firespillplan i løpet av ti dager.

“Det vil selvfølgelig bli forandringer, men mange av spillerne som spilte i kveld gjorde det veldig bra, så de er også i strid.” la til.

“Det handler om å administrere teamet nå og bygge fart, bygge tillit, sørge for at vi får nok poeng til å bli nummer to og deretter gå videre til finalen med selvtillit. “