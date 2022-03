Solstorm: nordlys varslet for torsdag

Denne mandagen 28. mars 2022 solflekk kjent for astronomer under kodenavnet AR2975 (AR for aktiv region) brøt ut flere ganger. Den ble rystet av ikke mindre enn 17 utbrudd av klasse C og M. Utbrudd av middels intensitet, derfor. Men to eller til og med tre av dem ble utvist fra saken koronal til jorden.

Koronagrafen til Solar and Heliospheric Observatory (Soho) gir oss bilder av koronale masseutkastninger som skjedde mandag 28. mars 2022. © Soho

I følge modellene til GRYTEden første av disse koronale masseutkast (CME) skulle ankomme torsdag 31. mars 2022. Men han ser nesten ut til å ville bli fanget opp i den andre. som vil utløse en storm geomagnetisk ikke lenger av intensitet G2, men G3. Litt sterkere da. Og det ville komme litt tidligere.

NOAAs nyeste modell forutsier nå en «kannibalistisk» CME (fra CME(M1) sweeping CME(M4)) og ankommer nå tidligere kl. 20:00 PST onsdag 30. mars. Potensielt G3 moderat geomagnetisk stormscenario her. Det samme scenariet som brakte oss til G3 i november. pic.twitter.com/nf1Orpngku —Jeff Knesebeck (@JeffreyK_WA) 29. mars 2022

Alltid med hovedeffekten å senke grensen for regionene det er mulig å observere fra Nordlys. Muligens så langt nord som Storbritannia og Danmark og så langt sør som Sverige.

Her er en titt på CME utgitt under dagens M4.0 solar flare. Selv om det ikke er så spektakulært som vi forventet, ser vi en asymmetrisk full halo CME som kommer ut av solen. Plasmaskyen vil sannsynligvis nå Jorden tidlig 31. mars og forårsake mindre geomagnetiske stormforhold. pic.twitter.com/tr4WdPlElw — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) 28. mars 2022

Falske alarmer kan også utløses. Og satellittnavigasjonssystemer og radio under Frekvens kan bli påvirket av og til.