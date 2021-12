Solsystemets forsvarsboble, heliosfæren, er formet av universet

Heliosfæren er den slags boble som beskytter hele solsystemet vårt mot kosmisk stråling. I lang tid prøvde astronomer å klassifisere den. I dag viser partikler fra galaksen at de kan ha utseendet til en merkelig form “Tømt halvmåne”.

De Magnetfelt, Du har kanskje hørt om dette før. Dette er navnet på området som beskytter planeten vår mot elementene Sol-vind Spesielt og generelt kosmiske stråler. Men du vet kanskje mindre om detSolsystemet. Dette er navnet gitt av forskere En slags magnetisk boble Vil beskytte oss alle Solsystemet Galaxy space bath stråling. Forskere utløser en boble som strekker seg utover vårt lille hjørne Melkeveien. Imidlertid vet de fortsatt ikke den nøyaktige formen … og vet ikke engang størrelsen.

Ambisjonen til Shield-prosjektet – å gjøre Solvind med hydrogen Ion Transmisjon og storskala dynamikk – Å kombinere teori, Modellering Og observasjoner for å lage komplette simuleringer av heliosfæren og dens dynamikk. Bruker data gitt for et år siden Voyager-turer, Forskerne konkluderte med at denne heliosfæren må ha hatt en forbløffende form … den fjernede halvmånen. Noen måneder senere foreslo andre et detaljert 3D-kart basert på en teknikk som ligner på ekkolodd.

Selv i dag er det en del av Ambitious Shield-programmet (på fransk) Skjold), kunngjør forskere – som tidligere presenterte heliosfæren med en luftig halvmåneform – at de har gjort en oppdagelse som kan kaste lys over vår forståelse av hvordan. Interstellar medium Former heliosfæren. Ifølge dem er partikleneHydrogen Nøytrale stoffer utenfor vårt solsystem spiller en viktig rolle i hvordan vårt solsystem tar form.

Ustabilitet fra andre steder

På dette tidspunktet kaller forskere dem spesifikt heliosfæriske jetfly, jetfly Ting og d’Energi Ligner på andre typer kosmiske jetfly, og de sendes ut Svarte hull Og dette Stjerner. Inkludert vår சோலைல். Og hvilke manøvrer Astronomer, Om disse jetflyene er dette deres ustabilitet. Deres uregelmessige form.

Astronomer involvert i Shield-programmet har observert at disse strålene fra solen vår blir mer stabile ettersom de ødelegger nøytralt hydrogen fra prøvene deres. For å gjenskape virkelige observasjoner er det nødvendig å slå nøytralt hydrogen og la det strømme gjennom oss. Solsystemet. For å skape en ustabilitet som forstyrrer solvinden og faktisk strålene som kommer fra stjernen vår.

De Fysikere Finn ut at denne begivenheten er Rally-Taylor-ustabilitet. Dette skjer når to gjenstander med forskjellig tetthet kolliderer. De Emne Lighteren skyver mot den tyngre gjenstanden. De Tyngdekraften Skaper så overraskende uregelmessige former. I kosmiske jetfly skaper draget mellom de nøytrale hydrogenpartiklene og de ladede ionene en gravitasjonskraftlignende effekt.

Inntil forskerne finner en måte å se heliosfæren direkte på, gir denne modellen en forklaring på forstyrrelsen av formen i nord og sør. Dette kan ha implikasjoner for hvordan galaktiske kosmiske stråler trenger inn i vår jord og dens umiddelbare nærhet. Spesielt med virkningene på de livstruende truslene fra denne strålingen. Inkludert passende Fremtidige romkolonier.

Heliosfæren vår vil bli påvirket av interstellare medier

En type solvindboble, solsystemet rundt solsystemet. Nylige observasjoner av studien Interstellar Border Explorer (IBEX) Overraskelse Astronomer For i dag utfordrer de teoretiske modeller.

Etter artikkel Laurent Sacco Lagt ut 26.10.2009

Selv rommet mellom stjernene er ikke tomt. Den er fylt Gass, Støv og kosmiske stråler. Interstellar medium er litt mer slikStemning Og magnetfeltet til en planet a Galaxy, Med en Kjemi Kompleks, rik og attraktiv elektrodynamikk og hydrodynamikk.

Alle vet at solen vår skaper strømmen av partikler Protoner og d’Elektroner, I tillegg Fotoner Frigitt ved termonukleære reaksjoner. Denne strømmen av ladede partikler er solvind. Den krysser hele solsystemet og samhandler med det Magnetfelt Renheten til solen og jordens magnetiske felt og andre planeter. Det lager da nordlys Torsdag Og Saturn Tatt Hubble.

Utbruddet av solvinden driver til en viss grad ut gasser fra galaksen, og jordas magnetfelt, i likhet med solvinden, beskytter oss til en viss grad mot interstellare kosmiske stråler. Det dannes altså en slags boble rundt solsystemet, som kan strekke seg i motsatt retning av bevegelsen til solsystemet rundt Melkeveis galakseboblen.

Formen og begrensningene til denne boblen, kalt heliosfæren, er gjenstand for studier av astronomer. Men siden det ikke avgir lys, er det vanskelig å observere, bortsett fra bruken av sonder som nærmer seg grensene.Heliophas. På nivået oppstår en sjokkbølge, noe som forårsaker en plutselig pause i gasstilstanden.

Dette er faktisk hva studier har funnet Voyager I 2006 og 2007, 14 til 15 milliarder kilometer fra solen, da de nådde Heliopause.

Disse sporadiske observasjonene er ikke nok til å kartlegge heliosfærens grenser. Dette er hva forskerne gjorde NASA Bruker studien Interstellar Border Explorer (IBEX) Ved å bruke andre data.

Strategien for å gjøre dette er enkel. Når protoner og elektroner fra solvinden slutter seg til det galaktiske mediet ved grensen til heliosfæren, kan de smelte sammen med strømmen av ioner fra det galaktiske mediet. Atomer De mest energiske nøytrale beveger seg raskt mot sentrum av solsystemet. For å finne informasjon om heliofaser er det tilstrekkelig å måle fluksene, mer presist, energiene knyttet til disse partiklene. Ved å gjøre det bedre kan vi lage et kart over egenskapene til heliosfærens grenser.

Etter 6 måneder med den første observasjonskampanjen, presenterte IBEX det første kartet, som overrasket astronomene. Selv om teoretiske modeller indikerer at den tilnærmet sirkulære sirkelen assosiert med de mest energiske nøytrale atomene bør dukke opp, er dette et slags bånd som vi observerer!

Den fokuserer heller ikke på regionen som vender mot solens forskyvning. En nøye observasjon avslører områder rike på hydrogenatomer ellerOksygen I tillegg med forskjellige energier.

Så astronomer er forvirret på dette tidspunktet. Imidlertid ser båndet ut til å være avgrenset av linjer med magnetiske felt som passerer gjennom galaksen, noe som antyder at de galaktiske magnetfeltene har større innvirkning på formen og strukturen til heliosfæren enn tidligere antatt. Dette er et viktig funn om at det er en nærmere sammenheng enn tidligere antatt mellom forholdene inne i heliosfæren og galaksen i Melkeveien.

Faktisk, som vi har sagt, spiller heliosfæren en delvis rolle i jordens magnetfelt, det vil si de interstellare kosmiske strålene, det vil si at den ofte beskytter oss mot dem. Hvis denne beskyttelsen kompromitteres av det som skjer utenfor heliosfæren, forstår vi interessen for å bestemme mekanismene. Dette er nyttig for vanlige interplanetariske flyvninger og i lange perioder Perioder For eksempel under koloniseringen av solsystemet. Det vil være nyttig Magnetiske skjold.

Du kan få flere detaljer om resultatene av IBEX-arbeidet ved å lese de publiserte artiklene Vitenskap Eller, rett og slett, ved å se på dette Video.