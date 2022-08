Solutbrudd og magnetisk storm: hva er dette spesielle romfenomenet som vil oppstå denne onsdagen?

La oss se på himmelen og verdensrommet. En magnetisk storm er ventet å komme i land onsdag. Det er på grunn av et solutbrudd som skjedde for noen dager siden. Hvilke konsekvenser vil dette få for livet på jorden? Yaël Nazé, astrofysiker, ble invitert til RTL INFO kl. 13.00. Hun forklarer oss.

Et romfenomen vil oppstå denne onsdagen: en magnetisk storm. Dette fenomenet skyldes et solutbrudd som skjedde for noen dager siden. Et stort antall magnetiske partikler er for tiden på vei mot jorden og derfor kan den magnetiske stormen ramme jorden vår i morgen. Men vil dette få konsekvenser for oss? «I livet på jorden, ikke mye»forklarer Yaël Nazé. Astrofysikeren ble invitert til RTL INFO tirsdag klokken 13.00

«Vi vet at det er litt flere bier som går seg vill, litt flere hvaler som går seg vill når det virkelig er en veldig stor solstorm som rammer oss på jorden. Men generelt, for livet, er det ikke for mange problemer»fortsetter forskeren fra Universitetet i Liège.

Det er spesielt for vår teknologi det kan oppstå bekymringer. «Vi kommer til å få mye mer støy, flere problemer. Satellitter fanger ladede partikler, dette vil forårsake kortslutninger.påpeker.

«Det som er bra er at når blusset skjer, ser du det nesten umiddelbart etter 8 minutter. Men det tar selvsagt flere dager før partiklene kommer, så du kan fortsatt forberede deg litt. For eksempel for satellitter legger vi dem i «sleep»-modus. « for å unngå nøyaktig hvem som har store problemer»Yaël Nazé fortsetter.