Som 20-åring drømmer den unge belgiske fotballspilleren Kylian Mair om La Liga, men…

Belgisk på sin ID, men dypt kanarisk, Kylian vokste opp på Tenerife. Når vi snakker med ham om fotball, skjønner vi at fotballverdenen hans er 100 % spansk. En tilhenger av Barça siden barndommen, «For Messi spilte der”, og en tilhenger av La Liga, han vet ikke så mye om det belgiske mesterskapet, men følger hver kamp av de røde djevlene. Og for hvem banker hjertet hans mest? «Jeg støtter Belgia, ikke La Roja! Han forklarer oss. «Akkurat nå, på papiret, er Spania bedre fordi de har bedre spillere i hver posisjon. Det spanske landslaget har muligheten til å fornye troppen sin hvert femte år. For Belgia er det mer komplisert.

Kingsley Coman og Rodrigo-fanen har i dag returnert til favorittklubben Deportivo Ibarra på Tenerife på lån etter å ha dratt for å bo på Gran Canaria i løpet av sine første måneder i Union Deportivo Las Palmas» reservelag. Belgieren forklarer sin siste karriere for oss.

«I løpet av sesongen min med CD Tenerife, Deportivo Tenerifes andre reservelag som spiller i Liga 2, fortsatte jeg å trene med førstelaget. Dessverre skadet jeg ankelen og rev hamstrings… I fjor sommer fikk jeg muligheten til å signere for Las Palmas, og jeg prøvde eventyret i en klubb som gikk til La Liga! Men etter noen gode første måneder spilte jeg mindre og følte meg syk. Derfor gikk klubben med på å låne Ibarra til meg frem til juni 2024. Siden jeg kom, har klubben også forlatt den røde sonen der den var! Forklarer det unge angrepet som kan spille i alle de tre offensive sonene til laget hans. Det ser ut til å gi resultater nå, ettersom Kylian har blitt valgt ut som en del av Kanariøyenes U21-troppen for en kommende turnering i Galicia.

Vil vi se en ny belgisk sette sin fot på banene til La Liga i en ikke så fjern fremtid? Kylians drøm er å holde føttene godt på bakken. Han visste at veien var vanskelig. «Det er spillbart, men jeg må jobbe med tankene mine. Når ting ikke går bra, er det fortsatt vanskelig for meg å overvinne hindringer. Hva kan være normalt i tjueårene?

Kylian Mayer (Las Palmas). © DR

Gjøre det til din jobb? Dette er hensikten til semi-profesjonelle! «For tiden har jeg en liten fastlønn og en konkurransedyktig bonus. Det er nok for meg fordi jeg er så heldig å fortsatt bo hos mamma og pappa. Håndteres virksomheten min av en agent? Nei, ikke nå. Jeg hadde en, men jeg vil finne noen jeg stoler helt på.

Kylian Maier ønsker imidlertid ikke å bryte noe med Spania. ««For å være ærlig, hvis jeg drar til Sveits eller Kypros og finner lykken min, så er det å bli med på et godt lag, spille og leve av det!» Er de belgiske mesterskapene et levedyktig alternativ? «Selvfølgelig! Hvorfor ikke? Jeg har familie i Belgia. Som du vet ble jeg kontaktet av et spillerplasseringsbyrå i Nederland og Belgia. I deres uttalelse sa de at stilen min passer til spillet som spilles i disse landene. I Belgia vet jeg at det er mer fysisk og angrepene er non-stop. I Spania er fotball på høyt nivå basert på ballbesittelse og pasninger. Som fan av å løpe fremover blir jeg litt frustrert over å gå baklengs og bytte side.

Vi ønsker ham lykke til med å realisere drømmene sine!