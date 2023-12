Som 47-åring er Alessandra Sublette veldig ærlig: «Fysisk sett…

Av Elsa Girard-Bassett | Internett-journalist

Ved et vendepunkt i hennes personlige og profesjonelle liv er Alessandra Sublette en spesielt inspirerende figur på grunn av det risikable valget hun tok for noen måneder siden. Bak hennes smittende smil og hennes vanlige gode humør, har Lyonnais funnet veien til å styre det hele, til tross for hennes 47 år på klokken. Og hun nølte ikke med å la det bli kjent!

I 20 år var han en ledende TV-programleder, spesielt på TF1, France 2 og M6. Men fordi hun nylig følte at hun «levde mindre», valgte Alessandra Sublette å gjøre en 180-graders sving, droppe TV og satse på soloskuespill. En forandring som ingen så, det var et vitnesbyrd om stort mot.

Så uten erfaring, men med stor tillit til evnene hans, var det det Tidligere sidekick til Nicholas Cantelupe Showet hans med den bevisst lange tittelen «All Risks Don’t Taste Like Success» på TF1. Mens han for tiden øker antallet show i Paris etter en innkjøring i provinsene, er takeawayen klar: det er en hit.

Hvordan Alessandra Sublette lever på sin alder

Alessandra Sublette, trygg på sine styrker og kanskje legemliggjør den «antatte førtien» mer enn noen annen, fortalte Télé 7 Jours at hun ikke har noe problem med aldring:

Det spiller egentlig ingen rolle for meg! Jeg tar 100% ansvar for det jeg blir fysisk. Som alle andre forandrer jeg meg med tiden, og jeg vil være som de som leser dette intervjuet. Uansett, uansett hva vi gjør, kan vi ikke glede alle, vi kan gjøre som vi vil, ikke sant?

READ Kurt Cobains datter Frances Bean giftet seg med Tony Hawks sønn Riley Les mer

Alessandra Sublette lurer på forholdet mellom menn og kvinner: «Det er kvinners valg…»

Gjennom sin entusiasme og samtale håper hun å inspirere noen kvinner i situasjoner som hennes:

Selvfølgelig er motens og ungdommens diktater veldig sterke, men jeg vil at folk som ser meg skal se litt av meg og ønsker å være sånn.

Uansett, Alessandra Sublette virker allerede hjemme på scenen, som bildet nedenfor beviser:

Veldig komfortabel med hvem hun er og hva hun har blitt, Alessandra Sublette fortjener fullt ut suksessen hun har hatt siden hennes ambisiøse beslutning. For de som ønsker å spore de første trinnene til den tidligere TV-programlederen på scenen, kan vi bare råde deg til å delta på showet. Klikk her !