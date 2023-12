Som 48-åring snakker Julia Vignali om sitt forhold til Gud Meraud: «Noen ganger…

Av Elsa Girard-Bassett | Internett-journalist

Avviket fra «Télématin», har Julia Vignali satt sitt preg på «Affaire konkludert», som når et stort publikum. Men hvis alt fungerer på et profesjonelt nivå, er det på den personlige siden, verten er noe snopet. Så hun ønsket å prikke «i»-ene om sammenkoblingen hun ville lage med Gud Meraud.

Det er ingen tvil om at 2023 i år blir en stor suksess for Julia Vignali. Allerede kalt av seere av showet «The Affair is Over», som han mottok fra hendene til Sophie Davant, deler parisieren også en perfekt kjærlighetshistorie med God Meraud. Men noe plager henne likevel.

Julia Vignalis store oppdatering om forholdet til Gud Merod

Faktisk, så snart Julia Vignali prøvde å referere til forholdet hennes, noe som sjelden skjedde, gjorde pressen en stor sak ut av det og forvrengte noen ganger virkeligheten. Så på mikrofonen Rene medierHun tømte sekken:

Jeg tror jeg sjelden nevner mannen min, men med alt fremhevet i media, den gang eller to jeg har måttet snakke om ham de siste par årene, har det blitt viktig. Så jeg bestemte meg for å ikke snakke om det mer.

Jeg tror jeg burde bidra med mer enn å sladre om forholdet mitt som ingen liker. Å snakke om det er å allerede være noens kone, å posisjonere deg selv som sådan. Jeg synes ikke det er moderne! Jeg bygde livet mitt uten mannen min, og jeg vil fortsette å gjøre det selvstendig. Jeg føler meg ikke utsatt, jeg bryr meg ikke, det er trist, men å si at jeg lider av det er sterkere enn det jeg føler.

Lei av å lese ting hun ikke kjenner seg igjen i, eller som hun anser som usanne, traff den tidligere M6-stjernen spikeren på hodet:

Jeg liker ikke å snakke om mitt personlige liv. Jeg vil ikke gjøre det fordi det alltid kommer ut etter et intervju. Synd fordi jeg har så mye å si. Media og sosiale nettverk tar setninger og gjør dem kraftigere… Noen ganger leser jeg noen ting om meg selv og sier til meg selv: «Men hvilken historie er dette? » Jeg vet ikke engang!

Julia Vignali streber også etter å påta seg rollen som beskytter når hun gjennomfører intervjuer fordi hun lider av det faktum at hennes personlige liv noen ganger vises upassende. Han forklarte dette, fortsatt på Pure Medias mikrofon:

Når jeg intervjuer folk, artister, liker jeg å beskytte dem. Jeg har sett artister som åpner hjertene sine så åpent… Det oppfordrer jeg litt. Folk stoler på meg og sier mye. Derfor er jeg veldig forsiktig med hva som kan komme ut. (…) Jeg skammer meg ikke over å si at hvis det er en kort setning som ikke gjør dem noe godt, vil jeg ikke fremheve det.

Julia Vignali har kommet til en veldig radikal konklusjon, men etter hennes syn er det nødvendig: hun vil ikke lenger snakke om Gud Meraud. Etter hennes syn var det en måte å ikke mate pressen med disse sløsende tingene og å fremme karrieren hun hadde bygget på den eneste styrken av arbeidet sitt. En avgjørelse vi kan respektere.