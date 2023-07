Som Anthony Perez beskriver Victor Lafay på sin egen måte: «He’s got a fis in his helmet.»

Victor Lafay hadde en utrolig prestasjon under denne andre etappen av Tour de France 2023. Det faktum at det kom først over Vaud Van Aert, som slo Van Aert i raseri, og Tadej Pokkar, som stjal enda flere bonussekunder, viser hvor spesiell seieren var. Yates var 12 sekunder bak franskmannen, som klatret til fjerde sammenlagt i den grønne trøya.

Han kommenterte at seieren «kommer til å sprenge meg, men du må holde deg rolig», godt klar over viktigheten av en etappeseier i verdens største løp.

Jumbos ri på teppet, Bocacar griper, Alaphilip for kort: leksjoner fra Tour de France etappe 2

På målstreken kunne ikke Victor Laffeys lagkamerater tro hva han hadde oppnådd. «På 1 km spurte gutta meg hvem som hadde vunnet. Jeg sa Victor, men bare tuller. Jeg så denne idioten der at han vant. Dette er flott!» lo romkameraten Anthony Perez.

«I går følte vi at Victor var i eksepsjonell form, den eneste som kunne komme med de to siste vinnerne av Tour de France. I morges sa jeg til ham at med slike ben burde han vinne på et tidspunkt.» la han til, før han beskrev Victor Lafay på sin egen måte.

«Han har en fis i hjelmen, han er litt gal! Han legger seg sent, står opp sent, han vil gjøre hva som helst og det fungerer… Jeg forstår ingenting med denne fyren! Han er et talent, vi kjenner ham, og på de beste dagene hans gjør han utrolige ting for oss. Vi vet at han er dyktig. Han føler løpet og når han har beina, er han nesten uslåelig. Hatten av for ham, åpenbart fantastisk.»

For sitt Cofidis-team gledet daglig leder Cédric Vasseur seg da denne første seieren på Touren siden Sylvain Chavanel i 2008 var «befriende».