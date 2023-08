Som Norge styrker grensen mot Russland… på grunn av reinsdyr

Hjort tiltrekkes til Russland av deres viktigste matkilde, lav, som vandrer over store rom mellom sommerbeite og vinterbeite. Siden begynnelsen av i år har 42 norske rein krysset grensen for å beite i Russlands Pasvik Chapovetnik nasjonalpark.

«Grensekryssing strengt forbudt»

Spesielt drar de nytte av de 150 eldste gjerdene på grensen på 198 km, noen av dem dateres tilbake til 1954 og har blitt veritable sikter over tid. Bortsett fra at de ikke har lov til å krysse. I denne delen av Arktis har Norge og Russland kun ett autorisert overgangssted for å krysse fra ett land til et annet over land, grenseposten Storskog-Boris Gleb.