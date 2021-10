Som provoserte internett ved å posere foran farens åpne kiste

Verden av sosiale nettverk er et vanskelig sted å undertrykke. Selv for ekspertene på disse nettplattformene er misforståelsen ikke langt unna. Dette er hva som nylig skjedde med Johnny Rivera, den amerikanske influenceren som har mer enn 80 000 abonnenter på Instagram. I dag har hun slettet alt fra kontoen sin. Grunnen? En utgivelse i svært dårlig smak.

På bildene han la ut, erklærte han faren sin død mens han poserte foran sin åpne kiste. «Rip Bobby, du er min beste venn. Et liv levde godt», skrev han i nyhetsseksjonen, uten å glemme en begrenset hashtag: #dadless (uten pappa, i den franske versjonen).

Denne forbedrede fotoseansen har (og ikke bare) vunnet prisen for å sjokkere sine abonnenter. Les kommentarene “Faren din er en veteran, det er et bilde under i nærheten av kisten hans”, “Fotoshoot i begravelsen? Herregud”, “Dette er ekkelt, helt ekkelt”, “Dette er det verste Instagram-innlegget”.

På grunn av økningen av denne kritikken ønsket den unge influenceren å stenge kontoen sin.