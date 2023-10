Som standard må vi beskytte venstresiden

Hva har de to målene Standard slapp inn i første omgang under Clasico til felles? Thorgan Hazard og Anders Dreyer er dynamister i aksjon og bringer dem inn fra venstre.

En tilfeldig en? Absolutt ikke. Fra starten av kampen følte vi at Brian Reimer ba spillerne sine om å skynde seg inn i kampen, og utnyttet gapet mellom Nathan Nkoye og Moussa Djenebo. Den danske treneren var godt klar over at nesten halvparten av målene som ble sluppet inn av Standard (45 %) siden sesongstart kom fra venstresiden av et nådeløst forsvar.

Standard ©IPM-grafikk vs. mål

Oppstilt på høyresiden på papiret plasserte Thorgan seg ofte i samme sone som Dreyer. Begge mennene spilte noen ganger med overdrevne tall, noen ganger med permutasjoner. Og den traff målet to ganger.

Hvis denne delen av feltet var mer utsatt på Liege-siden, brukte Mario Stroykens, som var starteren i Diawaras plass, det også da han overrasket Rouches. Det fremhevet en av Lieges nåværende bekymringer: en defensivt mangelfull venstreflanke.

Ngoy på sitt dårlige bein, Djenepo ute av sine kvaliteter

Hvor kommer denne angsten fra? Hovedsakelig fra spillerprofilen som brukes. Et flott angrep og sterkt forsvar for en spiller som ikke spiller i sin posisjon, Nathan Nkoye (som befant seg i en-mot-to-posisjoner på søndager) legger likevel høyre hånd på venstre fot, noe som kan skape problemer. Hans defensive stil er mindre naturlig enn høyresiden, og han viser fortsatt en liten uskyld som er helt logisk for hans unge alder.

Når det gjelder Djenebo, forsvarer han ikke, eller veldig lite. Malis kvaliteter er hovedsakelig angripende og hans posisjonering som venstre stempel innebærer en defensiv rolle. Men gitt systemet som brukes av Hofkens, er han en dårlig løsning for posisjonen, selv om Sihane Canac har bevist med sin fremgang i spillet at han kan gjøre det bra i denne posisjonen også.

En kompenserende midtbane… Eller livets?

For å beskytte venstresiden er det to løsninger: be en midtbanespiller (Hayden eller Alsade) gjøre mer defensivt arbeid på venstresiden, noe som forstyrrer midtbanen litt, eller start Kostas Laifis (ryggskade) i midtforsvaret. Ngoy bør være venstrehendt på venstre side. Men Rouche-treneren vil da møte et luksusproblem, tatt i betraktning fremgangen til Nathan Ngoy, som har vært en av Lièges avsløringer siden sesongstart og scoret karrierens første mål mot Anderlecht.

Hvis et valg må tas, vil det uunngåelig være skuffende. Vil opplevelsen og de naturlige kvalitetene til Life’s allerede utviklet på dette stadiet ta over Ngos entusiasme og ungdom? Dette er en mulighet som ikke bør avvises for å få trygghet.

