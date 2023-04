Sonic er død! Oppdag den skyldige i et gratis Steam-spill ~ LesNews Internett er vårt

Nei, dette er ikke en aprilspøk: Drapet på Sonic the Hedgehog er et nytt gratis anime-spill som du kan laste ned akkurat nå på Steam. Eventyret er i pek-og-klikk-modus og finner sted på bursdagen til Amy Rose, som organiserer en etterforskning av et mystisk drap med alle vennene hennes ombord på et cruiseskip kalt Mirage Express.

Synopsis:

Det er Amy Roses bursdag, og hun arrangerer en mystisk fest ombord på Mirage Express! Når Sonic blir et offer for spillet, raser alle for å finne sannheten. Noe er imidlertid galt. Er dette virkelig et uskyldig spill, eller er det noe mer skummelt på gang? Bli med karakterene fra Sonic The Hedgehog-serien på et spennende nytt eventyr! Nye fjes og kjente fjes Intervju favorittkarakterene dine for å finne ut hva som skjedde med Sonic. Spill som en ny karakter som nettopp har begynt å jobbe ombord på Mirage Express og møt den vennlige sjåføren som trekker seg tilbake etter en lang reise! Alle ombord! La deg fordype deg i den visuelle og lydlige atmosfæren til Mirage Express, med landskap og karakterer tegnet helt for hånd. Kanon eller ikke? Du vet hva de sier: alt er kanon*. *Dette spillet er ikke utviklet av Sonic Team, men vi stoler på fantasiens kraft!

Sonics død i bilder

«Fans kan gjenforenes med favoritthelten sin når de starter sin første dag på jobben på Mirage Express,»

annonsere billetten. «Når Sonic blir offeret i løpet av spillet, skynder alle seg for å løse mysteriet med drapet hans. Når du oppdager sannheten, inkludert å intervjue noen av favorittkarakterene dine fra Sonic-serien, vil du lure på om det egentlig handler om fra en helt uskyldig spill eller kanskje noe mer urovekkende, som Thriller … spenning!

SEGA har det veldig gøy med denne historien, men reaksjonen på spillets utgivelse har vært overveldende positiv, og alle sier at dette spillet er virkelig godt utført. Når det gjelder oss, vil vi garantert ta en tur på Mirage Express for å finne ut hvem som hadde Sonics hud…

