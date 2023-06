Sonics medskaper kan risikere to og et halvt års fengsel

Yuji Naka er en av skaperne av det berømte blå pinnsvinet, Segas maskot. Han ble arrestert i desember 2022 for innsidehandel, og kan bli straffet med en dobbel bot på til sammen 172,5 millioner yen og to og et halvt års fengsel.

Sonic the Hedgehog har vært et globalt ikon i trettito år. Etter å ha dukket opp i en rekke videospill, tegneserier, tegneserier og mer nylig live-action-filmer, ble den designet av et team på fem personer. Hvis den første som forestiller seg grunnlaget for det som skal bli Sonic er Naoto Ōshima, har Yuji Naka også hatt noe å si i utformingen av den ikoniske maskoten.

Etter å ha jobbet for Sega i årevis, ble Yuji Naka med i teamet kl Square Enix. Det er i denne sammenhengen at han i 2020 deltok i skapelsen av Balan Wonderworld-spillet. Det var i denne perioden han fikk vite om kjøpet av Dragon Quest-franchisen av det lille studioet Aiming Co. Da han kjente til disse faktaene, kjøpte han aksjer i studioet før den offisielle kunngjøringen, som utgjør innsidehandel.

I dag ber Tokyos påtalemyndighet om en fengselsstraff på to og et halvt år og to bøter, den ene på 170 millioner yen og den andre på 2,5 millioner yen, tilsvarende litt over én million euro totalt. . Gitt måten det japanske rettssystemet fungerer på, er det svært sannsynlig at denne sanksjonen vil bli tatt i bruk.

