Sonja fra Norge og Stephanie fra Luxembourg i Venezia samme dag

Norges dronning Sonja og Luxembourgs prinsesse Stephanie var på Venezia-finalen i samtidskunst sist torsdag.

Møttes de? Vi ignorerer det. Men Dronning Sonja av Norge Og Luxembourg prinsesse Stephanie Begge på samme dag – denne torsdagen 21. april 2022 – i byen Tojas. Den andre ble bestilt som en del av Venezia-finalen for samtidskunst, som offisielt åpnet dørene to dager senere til syv måneder senere.

Sonja åpner Nordisk Bandalsamisk utstilling

Kona til kong Harold V åpnet den nordsamiske kunstutstillingen som ble holdt på Northern Language Band. Den kombinerer verkene til tre samiske kunstnere: norske Marret Anne Sarah, finske Paulina Fedoroff og svenske Anders Zunna. Alle medlemmer av håndverksgjeterfamilien uttrykker en «sterk politisk funksjon» i sitt arbeid, og det norske domstolen presiserte videre: «Kunstnere kompliserer spørsmål som selvbestemmelse, identitet, klimaendringer, avskoging og land- og vannrettigheter». Kona til den norske suverenen besøkte også de danske, kanadiske og britiske paviljongene og deltok på kveldsmottakelsen etter invitasjon fra lederne av sametingene i Norge, Sverige og Finland og Norsk kontor for samtidskunst (OCA). ) Dagen etter kunne hun finne hovedutstillingen til finalen med tittelen «Drømmemelken». Deriblant tre norske artister og en svensk artist.

På sin side åpnet kona til storhertug Guillome, Luxembourgs arving, storhertugdømmets paviljong med kulturminister Sam Donson. Mor til den lille prins Charles Den luxembourgske kunstneren Tina Gillan var i stand til å finne det «levende bildet» og skapte åtte verk, som ble laget med Grand-Duck Jean fra Museum of Modern Art, som hun nå er ærespresident for. Senere dro svigerdatteren til storhertug Henry og storhertuginne Maria Theresa til Cine Foundation på øya San Giorgio Magiore, den 2. utgaven av «Homo Faber: Crafting a More Human Future». Europeisk og japansk håndverk. Av utstillerne ble fire Luxembourgs valgt ut av Michelangelo Foundation, som arrangerer arrangementet, etter kl.Og biennalen «De Mains De Maitres», arrangert på initiativ av prinsesse Stephanie og prins Guillaume.