Sonja of Norway, Queen med Brigitte Macron i Frankrike

Onsdag 29. mars ønsket Museet for moderne kunst i Paris en fornem gjest velkommen. Norges Dronningkonsort, Sonja Haraldsson, besøkte hovedstaden for åpningen av den norske kunstneren Anna-Eva Bergmans «Journey Inverts»-utstilling. Sammen med Brigitte Macron vitnet han om sin lidenskap for å male da han ruslet sammen med nesten to hundre mennesker. virker vises.

Utstillingen, «et perfekt eksempel på forholdet mellom Norge og Frankrike», lot derfor publikum oppdage verkene til Anna-Eva Bergman for første gang. Kunstneren var ikke kjent i Frankrike, selv om han bodde og endte livet der. Museet, kombinert med tilstedeværelsen av Hennes Majestet Dronningen, fullførte høydepunktet hennes Arbeid.

En dronning besøker Paris

Norske Sonja, iført marinejakke og bukser, ankom Museum of Modern Art i Paris like etter klokken 19. Det ble koordinert med ankomsten til Brigitte Macron, Frankrikes førstedame, som åpnet paraden. Etter noen tøffe skudd gikk de to først virker Fordyp deg raskt i samtidskunstnerens malerier, tegninger og andre arkiver.

Opptoget strammet seg rundt kona til kong Harald V – flankert av hennes elskede livvakter – og gled sakte inn i de tilstøtende rommene. Besøkende som først tok seg tid til å lytte til guidens kommentarer ble presset på tid og deretter tvunget til å øke tempoet. Smilende lyttet dronning Sonja oppmerksomt – malte seg selv for sin egen personlige nytelse – stilte spørsmål og pratet med Brigitte Macron.

Han førte en samtale på dette språket, ganske enkelt på fransk. Bortsett fra de som kjente Norge hilste på ham. I noen øyeblikk fant hun språket i landet sitt. Selv om moren til prinsesse Martha Louise og prins Haakon ikke snakket eller kommenterte utstillingen, preget hennes enkle tilstedeværelse begivenheten med kongelig pompøsitet.

Kunstner Anna-Eva Bergmans utstilling «Reisen til interiøret» vil være åpen fra 31. mars til 16. juli 2023 på Museum of Modern Art i Paris.