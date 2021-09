Sønnåpner, store Ndombele og Romero ringer – Tottenham må velge Nuno mot Chelsea

Nuno Espirido Santos Tottenham -lag må virkelig lage en spesiell prestasjon hvis de vil bli bedre i Chelsea søndag ettermiddag.

Etter et skuffende 3-0-nederlag mot Crystal Palace sist helg, mistet Spurs topplasseringen i Premier League-tabellen for å møte Thomas Duchals formelle side. .

Nå som Romelu Lukaku leder etter sitt store kontantskifte fra Inter Milan, vil Chelsea være litt kraft i tittelløpet denne sesongen.

Skjemaet for London Derby -sammenstøt har en tendens til å gå ut av vinduet. hellige Ånd Sean Hyung-min må ta mange avgjørelser med spørsmålstegn over mange av hans skadede spillere, inkludert Eric Dior og Steven Bergwin.

Hvem bør hovedtreneren begynne mot mot Champions League -innehavere? Vårt Tottenham Reportere Alastair Gold, Rob Guest og Emmy de Duve har delt sine synspunkter.

Alastair Gold – Tottenham Hotspur -reporter

Nuno Espirito Santo må diskutere spillerne igjen i kampen mot Chelsea, ellers blir Spurs ‘oppgave enda vanskeligere.

Eric Dear og Son Hyung-min De slet med å være i form for å møte Blues i begynnelsen av uken, men de var under intens press for å være i form.

Davinson Sanchez, Christian Romero Og Giovanni Lo Celso er alle tilbake i landet i dag og skal ha en trening med laget i forkant av derbyet.



(Bilde: Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images)



Det gjenstår å se om Espirido Santo vil gi Tangui Entomball en ny sjanse på midten av banen, selv om franskmannen har blitt bedt om å forlate torsdag kveld.

Til slutt må Spurs -sjefen få den rette balansen for å forsvare seg mot Chelseas angrepskvaliteter, mens han presenterer noen trusler foran et høyt publikum på Tottenhams Hotspur Stadium.

Gulllaget: Loris; Emerson, Sanchez, Dear, Regulan; Hodgeburg, Skip, Alli; Lucas, Kane, sønn.

Rob Guest – Tottenham Hotspur Reporter

Nuno Espirido Santo kan la det stå til det siste for å nevne Tottenham -laget sitt for å møte Chelsea i lys av aktuelle skadeproblemer.

Christian Romero og Davinson Sanchez, som nettopp har kommet hjem fra Kroatia, og den siste skaden til Eric Deere har tatt en stor beslutning om å forsvare seg, og sjefen har også hodepine i angrepet etter skader på sentrale spillere.

Son Hyung-min jobbet hardt for å få rett i løpet av uken, og han kunne begynne med å krysse fingrene, mens han kontaktet Steven Bergwig og Lucas Mara, fortsatte de med å erstatte Renes.

I forsvaret bør Sanchez begynne med å være lagets beste forsvarer denne sesongen, og det kan være på tide å gi Romero hele Premier League -baugen, uansett hvor godt han stoppet Romelu Lukaku i Serie A.

Andre steder, Tangui Entombole, Han må få godkjenning hvis han er i stand til å starte, så han kan hjelpe til med å løse Spurs ‘kreative spørsmål, og Delly Allie begynner å bli mer avansert med Harry Kane og Sun, slik at Spurs kan få det beste ut av ham.

Gjestegruppe: Loris; Emerson, Romero, Sanchez, Regulan; Skipp, Hojbjerg, Ndombele; Allie, Kane, sønn

Emma de Dove – Tottenham Hotspur -reporter

Etter en dårlig prestasjon lørdag mot Crystal Palace og litt bedre torsdag kveld, må Tottenham se opp for å la Chelsea dominere fullt ut på søndag.

Med den søramerikanske trioen og det ubeskyttede som kommer tilbake, kunne Nuno velge den samme bevingede ryggraden som han plukket opp lørdag og den nye kombinasjonen av Sanchez og Romero. De var i en treningsleir i ti dager sammen, så de ville ha fått litt tid til å jobbe sammen.

Hodgeberg og Skip har spilt bra i de fleste minuttene de har spilt denne sesongen, så jeg ser ikke at de endrer seg. Med usikkerhet rundt flere skader, må Nuno velge noen endringer på midtbanen.

Fotball. London Det er en ny podcast! Vi har satt sammen to av dine favoritt Tottenham -journalister Alastair Gold Og Rob gjest Alt som skjer underveis i Hotspur holder deg oppdatert. Fra de siste utvekslingsnyhetene til de strålende suksessene i Nord -London og utover! Det kan være latter eller to. Abonner, last ned og lytt til alle episodene så langt: Apple -podcaster, Google Podcaster, Høyttaler, Spotify, august Eller en annen leverandør.

Til tross for at han langt fra var en enestående prestasjon mot Rennes, viste Ndombele en visjon om hva han kunne bringe til laget, som fremdeles trenger konkurransedyktige minutter. Lo Celso trenger også spilletid, men avhengig av hvordan det går, tror jeg at han noen ganger kan komme i løpet av kampen.

I en tøff kamp som søndag, vil Nuno stole på Kane for å få noen mål. I håp om at han har det bra, vil sønnen kunne gå tilbake til start -XI og støtte Khan i den siste tredje kampen. Uansett håper Spurs -sjefen at det transformerte teamet kan finne litt kreativitet og få tre poeng.

Duvin Team: Loris; Royal, Sanchez, Romero, Regulan; Hodgeberg, Skip, Endompele, Allie, sønn; Kane