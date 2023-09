Sønnen deres Raphael, veldig stilig, kopierer sin svigerfar, sønnen til en veldig kjent skuespillerinne.

Et nydelig par! Denne lørdagen 9. september ble Charlotte Casiraghi med sin onkel prins Albert, som ble invitert til en storslått turné som trakk mer enn tusen monegaskere. Og i godt selskap: den unge damen var vanligvis veldig fornuftig…og så ekte ut, med mannen sin, Dimitri Rassam, og de to guttene hennes, Raphael og Balthazar!

De har ikke samme far… men likheten deres er åpenbar! Moren deres Charlotte Casiraghi, som sjelden deltar på offentlige arrangementer med unge Raphael og Balthazar, dukket opp en overraskende opptreden for rektor denne lørdagen 9. september for en tradisjonell skoletur. Begge kledde seg til nine og imponerte alle!

Unødvendig å si at den 10 år gamle mannen på slutten av året valgte å kopiere sin svigerfar, produsent Dimitri Razams utseende nøyaktig! Kledd som ham i brune bukser, en hvit skjorte og en svart jakke, så gutten som ble født i foreningen mellom Charlotte Kasiraghi og Gad Elmaleh spesielt stilig ut. Akkurat som lillebroren hans, Balthazar, 5, født av Dmitri Razam, så Carol Bouchets sønn fra ekteskapet med Charlotte Casiraghi – helt bedårende ut i sin marineblå skjorte!

Bedårende, det er sjelden offisielle øyeblikk som dette (i motsetning til hans eldste, som regelmessig besøker Monaco med sin berømte mor). Det skal sies at han fortsatt er ung og veldig sjenert. Det er imidlertid vanskelig å ikke legge merke til hvor tydelig hans likhet med storebroren er denne lørdagen!

Bekymringsløs barndom…

De to barna, veldig veloppdragne, stilte opp som en familie med prins Albert av Monaco og oldemoren deres, prinsesse Charlene.

Les mer

Les mer

Raphaël Elmaleh: Guds sønn og Charlotte Casiraghi, Sacha Casiraghis mest medskyldige fetter i Monaco GB

Raphaël Elmaleh er veldig elegant med sin mor Charlotte Casiraghi: Gud Elmalehs sønn er glad i Monaco GB

Charlotte Casiraghi: Sønnen hennes Raffaele gjenforenes med sin far, Gud Elmale, det mest privilegerte og morsomme øyeblikket i Italia