Sønnen hennes bruker to måneder på å ta vare på en nyfødt: Denne amerikanske kvinnen mottar en regning på 550 000 dollar … på grunn av en endring i forsikringen

En innbygger i Florida mottok en sykehusregning på mer enn $500 000 etter fødselen. Hun hadde imidlertid helseforsikring.

12. november 2020 fødte Bessie Bennett babyen Dorian. Sistnevnte ble født to måneder før termin. Da er den unge moren livredd for helsen. “Jeg visste ikke engang om han ble født i live, sa hun til CBS Mornings. Jeg gråt, jeg var veldig opprørt.På sykehuset ble babyen tatt hånd om på neonatal intensivavdeling.

Under all den sykehusbehandlingen bekymret paret seg egentlig ikke for regningen. Han hadde helseforsikring gjennom en Bessie-arbeidsgiver. Sistnevnte valgte dette sykehuset spesielt fordi det var en del av hans forsikringsnettverk.

Da de kom tilbake fra sykehuset, oppdaget paret den ubehagelige overraskelsen. En regning på over $550 124,76 ble tildelt dem. “Jeg føler at jeg gjorde alt i min makt for å hindre dem i å sende meg denne enorme regningenforklarer den unge moren.

Hva skjedde? Babyen ble født i 2020 og innlagt på sykehus i 2021. I januar 2021 endret Bessie Bennetts arbeidsgiver helseforsikringsplanene hans. Dette skapte stor forvirring for sykehuset. Da ønsket ingen forsikring å dekke kostnadene på grunn av en administrativ feil fra omsorgsinstitusjonens side. Det er derfor Bessie fikk en halv million dollarseddel med en gang.

Til tross for at hun ringte sykehuset for å rette feilen, mottok Bessie regningen igjen, denne gangen tilbød hun henne en refusjon på $45 000 i måneden i ett år. beløp ikke har. Hun ønsket å dele historien sin med CBS Mornings for å få en melding: Helse er ikke bare når du er på sykehuset, men…Måten vi behandler noen etter at de drarNettsteder.