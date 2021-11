Sønnen til tidligere diktator Gaddafi har overrasket presidentkandidaten i Libya

Til alles overraskelse hadde 49 år gamle Saif al-Islam, som nylig ikke visste hvor han var, på seg et medisinglass med skjegg og salt og pepper, ifølge bilder utgitt av lokale medier i et av de tre søknadssentrene , Seba (sør), Tripoli (vest) og Benghazi (øst).

Han pakket inn en turban i stil med beduin, bygget i samme farge som den brune abayaen og faren hans, og han signerte dokumentene med hjelp av sin advokat. Deretter talte han vers fra Koranen og avsluttet med uttrykket “Gud velsigne deg” til staben til den høye valgkommisjonen (HNEC).

“Kandidat Seif al-Islam Mouammar Kadhafi sendte inn dokumentene for sin kandidatur på HNEC-kontoret i Seba, og oppfyller dermed alle lovkravene i loven nr. 1 knyttet til valget av presidenten for staten”, kunngjorde HNEC. I en pressemelding. Han fikk også valgkort.

I slutten av juli snakket Saif al-Islam om sin retur til den politiske scenen i et intervju med New York Times.

Kulminasjonen av en vanskelig prosess finansiert av FN, presidentvalget 24. desember og lovgivende valg en måned senere, forventes å snu bølgen av et tiår med kaos og broderlige kamper fra fallet til det myrdede Muammar Gaddafi-regimet. Under et folkeopprør i 2011.

Usikkerhetsfaktorer

Han ble tatt til fange av en væpnet gruppe i november 2011 i Zenten, nordvest i Libya, og ble dømt til døden i 2015 etter en rask rettssak.

Likevel har den samme lille gruppen nektet å utlevere ham til myndighetene eller til Den internasjonale straffedomstolen (ICC), som har lett etter ham siden 2011 for «forbrytelser mot menneskeheten».

Teamet løslot ham i 2017 og mistet sporet hans.

«Saif al-Islam Gaddafis posisjon i ICC har ikke endret seg. I følge en kunngjøring fra 2011 er han fortsatt etterlyst, sier Fadi Abdullah, en talsmann for ICC i Libya.

Ifølge det internasjonale samfunnet er det nødvendig å holde valg for å frede landet med de største oljereservene i Afrika.

Presidentvalget – det første i landets historie – og lovvalget er fortsatt svært usikre i sammenheng med fornyede spenninger mellom rivaliserende leire som er opprettet i vest og øst.

Etter Saif al-Islams kandidatur vakte spørsmål fra Øst-Libyas mektige marskalk Khalifa Habdar og statsminister Abdelhamid Dibiba oppmerksomhet under en konferanse i Paris fredag.

Marshall Haftar ble suspendert fra sin militærtjeneste – en viktig prosedyre – tre måneder før valgdatoen, men hadde ennå ikke sendt inn sitt kandidatur. I teorien har Mr. Siden Tideba er medlem av den midlertidige regjeringen, kan hun ikke være kandidat før avstemningen er utsatt.

Frykt for å gå tilbake

Seif Al-Islams kandidatur for Wolfram Lacher, en libysk ekspert fra det tyske SWP-instituttet, ble innlevert til tross for ICC (…) arrestordrer som «ytterligere kompliserte valgprosessen».

Det er svært konkurransedyktig på grunn av valgloven for presidentvalget, som ikke klart definerer makten til den fremtidige presidenten og ble direkte støttet av lederen, Aquila Saleh, en nær venn av Marshall Hubbard.

I følge den libyske eksperten Jaleel Harzoui, et medlem av Global Initiative-tenketanken, “var fredagens toppmøte i Paris allerede en implisitt indikasjon på at det ikke ville bli noen avstemning (det) i år. Ved å holde seg i en synlig situasjon forverrer Seif den eksisterende forvirringen ytterligere.

På gata i Tripoli uttrykte 33 år gamle Nisar al-Hadi bekymring for at «i stedet for å løse problemet, vil han gjøre det mer komplisert». “Dette er helt urettferdig! Vi vet hva som skjedde i 2011,” la han til.

Den samme smerten for Tripoli Ramsey Douse i trettiårene. Ifølge ham er kandidaturet “absolutt akseptabelt for noen, men vil han akseptere Libya slik det er i dag eller bringe oss tilbake?”