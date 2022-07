Sonos Ray, en kompakt og kraftig lydplanke for TV-en din

Det amerikanske lydselskapet Sonos har fullført sitt utvalg av lydplanker med et nytt produkt. Tre produkter er nå på markedet: Arc, Beam og Ray, den siste jeg klarte å teste.

Soundbaren tar egentlig ikke mye plass. Den er den minste av de tre (559 x 95 x 71 mm). Dimensjonene gjør at den enkelt kan plasseres foran TV-en eller installeres i et TV-skap. Siden høyttalerne er plassert foran på produktet, utgjør det ikke noe problem for lydlevering. Den kan festes til veggen med en passende armatur som selges som ekstrautstyr.

Som med alle merkevarens høyttalere, er designet ganske minimalt, med kun tre berøringsknapper plassert på toppen av enheten. På tilkoblingssiden er dette minimalt. Bare en Ethernet-port, strømplugg og optisk inngang er til stede. Denne inngangen tillater tilkobling med eldre enheter og er enkel for brukeren å installere. Et surroundsystem kan opprettes ved å legge til Sonos-høyttalere til produktet.

Wi-Fi-tilkobling gir tilkobling til smarttelefonappen du bruker til å installere og konfigurere lydplanken. TV-fjernkontrollen kontrollerer volumet. Under testingen ble TV-ens Jappet, selv om den var nylig, ikke gjenkjent. Så jeg justerte volumet med telefonen min.

©Sonos

Som andre lydplanker av merket, er det en modus for å styrke samtalen (stemmeforbedring) og et «nattlyd»-alternativ for å redusere intensiteten til effektene for ikke å forstyrre naboene. Ray støtter også TruePlay-systemet, som kalibrerer produktet til rommet. Merk at kalibrering må gjøres med en Apple-enhet.

Ray brukes ikke bare med TV eller PC. Den integreres også perfekt med et Sonos-lydsystem for å streame musikk til alle rom i hjemmet ditt.

Når vi lytter, gjenkjenner vi lydsignaturen til merket. Selv om produktet ikke har subwoofere er de forskjellige frekvensene balansert og det er jevn bass.

Sonos Ray er et bevis på at du ikke trenger å bruke mye for å få kvalitetslyd. Høyttalerne deres sliter ofte med å levere lydeffektene til filmene og seriene du ser. Med en lydplanke går du inn i en annen dimensjon.

Soundbar Sonos Ray Det koster €299. Den er tilgjengelig i hvit og svart.