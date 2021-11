Sony åpner sin første PlayStation-butikk i Frankrike

– Minister for Mohsen / Shutterstock.com

De offisielle PlayStation-butikkene har vært tilgjengelige i USA i litt over to år. I dag har Sony bestemt seg for å åpne andre butikker av samme type i flere europeiske land, inkludert Frankrike. Veldig gode nyheter for franske forbrukere.

De nye PlayStation-butikkene vil lanseres i Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Belgia, Nederland og Luxembourg. I tillegg til tilbehør PS5, vil butikkene også selge konsoller. Spesielt vil brukere bli informert i sanntid når en gruppe konsoller kommer.

Les også Her er grunnen til at disse to ikoniske Metal Gear Solid-delene ble tatt ut av salg

Sony indikerer at disse nye butikkene har blitt åpnet for ” gjør det enkelt å handle konsoller, spill og tilbehør for PlayStation-fans og gavesøkere “Vi er imidlertid ikke overbevist om at de vil forbedre tilgjengeligheten til PS5-er. Ifølge eksperter vil mangelen på mikroprosessorer sannsynligvis vare til første halvdel av 2022.

Den offisielle PlayStation Store er nå tilgjengelig for tyske forbrukere. Hans ankomst til Frankrike er nært forestående. I mellomtiden må vi prøve lykken hos forhandlere for å håpe på å få den siste generasjonen videospillkonsoller fra det japanske merket.