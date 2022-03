Sony Colbrelly, som fikk et hjerteinfarkt etter å ha ankommet etappe 1 av Catalonia-turneen, er i «stabil tilstand»

Peloton holdt pusten. Sony Golfrelli fra Italia fikk et hjerteinfarkt etter å ha nådd den første etappen av en tur i Catalonia vunnet av Michael Mathews. Ifølge teamet hans vil han nå være ute av kroken. Italieneren ble nummer to i spurten oppover.

Svært raskt skjønte personene på stedet alvoret i situasjonen. Han trenger en hjertemassasje. Da nødetatene ga ham førstehjelp, ble kameraer fjernet for å dekke åstedet fra publikum, og det ble tegnet hvitebøker. Omtrent 45 minutter etter slutten av etappen ble han lastet inn i en ambulanse for å bli fraktet til et sykehus i Girona.

Teamet hans kontaktet Victorius fra Bahrain kort tid etter med gode nyheter. Colbrelli var i stabil tilstand da han ble kjørt i ambulanse. Han var selvbevisst og kunne snakke. Han ble fraktet til sykehus for ytterligere tester. «Han er i stabil tilstand,» sa teamet hans.

Fra Milano-Sanremo forrige lørdag, gjenopptok Sonny Golfrelli konkurransen under denne ukens katalanske begivenhet etter å ha kommet seg etter en bronkitt som tvang ham til å slutte i Paris-Nice for to uker siden.

På stedet tok kollegene våre ved Eurosport bilder av Colbrellis ubehag og opprør i forbindelse med et intervju med Quentin Pacher.