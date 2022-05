Sony deaktiverer abonnementsutvidelsen PS Plus og Now før den nye tjenesten kommer.

Paris, 29. april (Benin News / EP) –

Sony har midlertidig deaktivert muligheten til å forlenge gjeldende abonnementsperiode PlayStation Plus, PlayStation Now Eller begge deler, sørg for at de ikke samler seg når den nye abonnementstjenesten kommer.

Denne uken utvidet teknologiselskapet ankomsten av sin oppdaterte PlayStation Plus-tjeneste og hva som vil skje med eksisterende PS Plus- og Now-abonnementer. Han forklarte at alle med begge vil bli byttet til premiumversjonen En ny enkeltbetalingsdato, som avhenger av det siste abonnementet som utløper.

Denne policyen oppmuntret noen spillere til å lage medlemmer og legge til ekstra tid til eksisterende medlemmer, men de gjennomgikk en endring introdusert av Sony.

Derfor har selskapet opplyst at det er i FAQ-segmentet. «Medlemskap for eksisterende kunder» er midlertidig deaktivert.«Beslutningen vil vare til den nye tjenesten lanseres.

Denne endringen påvirker også RabattkoderBrukere med en aktiv konto vil ikke kunne gjenopprette. De er gyldige og kan gjenopprettes når det nåværende abonnementet utløper eller blir inaktivt eller når den oppdaterte PlayStation Plus er tilgjengelig.

PlayStation Plus vil være tilgjengelig i Spania fra 22. juni og vil inkludere tre abonnementsnivåer: Essential, Extra og Premium, Med forskjellige priser og fordeler.