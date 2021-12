Sony forbereder seg på å kombinere PS Now og PS Plus

Kodenavnet til prosjektet vil være Spartacus.

Siden 2017 har Xbox- og PC-brukere tilgang til GamePass. Netflix av videospill med et bibliotek med mer enn 300 spill tilgjengelig. Tjenestens suksess er ikke lenger å bevise, siden den hadde mer enn 18 millioner abonnenter i januar 2021, etter bare fire års drift.

Sony har på sin side ikke vært særlig aktive på dette området. PS Plus har eksistert i over 10 år, tillater online spilling og tilbyr 3 spill per måned, samt 20 unike storfilmer. Det er også PS Now, lansert i 2008 og som lar deg spille spill fra gamle Playstation-konsoller med det nyeste på markedet. Et Sony laget alternativ til GamePass. Problem, PS Now hadde bare 3,2 millioner abonnenter i 2021.

Dette er de eneste to tilbudene Sony tilbyr for å håndtere Xbox GamePass. Sammen tilbyr de mer eller mindre det samme innholdet som Microsofts konkurrent. Inntil nå hadde Sony aldri vært i stand til å tilby en tjeneste som kunne konkurrere med GamePass. Det ser ut til å være gammel historie, med en ny tjeneste med et gåtefullt kodenavn: Spartacus.

I følge en rapport av Jason Schreier, en Bloomberg-reporter, Sony er i ferd med å slå sammen PS Now med PS Plus. Målet ville da være å endelig tilby en tjeneste så kraftig som GamePass.

Hvis denne nye tjenesten fortsatt er på prosjektstadiet, indikerer Jason Schreier at den bør bestå av flere formler. Den første ville være sammenlignbar med dagens PS Plus, med spillene som tilbys og flerspiller. Den andre vil være nærmere GamePass og PS Now, mens den tredje, dyrere formelen vil inkludere demoer, spillstrømming og en katalog med PS1-, PS2-, PS3- og PSP-spill.

Vi vet fortsatt ikke så mye mer om Spartacus-prosjektet. Imidlertid fremmer Jason Schreier en utgivelsesdato til 2022.