Sony formaliserer ankomsten av VRR for PS5, men hva handler det om?

Det er offisielt, VRR-støtte på PS5, variabel bildeoppdateringsfrekvens, bør være tilgjengelig snart. Forklaring på denne teknologien som har en reell interesse for spillerne.

En av de beste konsollene du kan kjøpe er utvilsomt playstation 5. Selvfølgelig, hvis du kan finne lager, da forsyningsproblemer fortsetter å plage verden. Hvis du eier Sonys nyeste konsoll, vet du at du snart vil dra nytte av VRR-støtte. Som vi vet? Sony har formalisert denne nyheten. VRR kommer i slutten av april 2022.

Støtte for variabel oppdateringsfrekvens begynner å rulle ut globalt for PS5-spillere denne uken. Alle detaljene: https://t.co/8e4kbCH7Td pic.twitter.com/pIHiq7HEuO — PlayStation (@PlayStation) 25. april 2022

VRR-støtte kommer til Call of Duty: Vanguard, Destiny 2, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered, Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village og mer.

Utstyrer allerede xbox one x Y xbox-serien x / S-serien Fra Microsoft hadde Sony annonsert at PS5 snart også ville støtte VRR over HDMI 2.1. Men det må vente på neste firmwareoppdatering, som kommer i slutten av januar. Vil dette virkelig endre noe for brukerne? Vi forklarer deg alt.

Hvilke spill støttes?

Sony har publisert en første liste over kompatible spill:

astro spillrom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

skjebne 2

Devil May Cry 5 spesialutgave

SKIT 5

falne gud

Marvels Spider-Man remasteret

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Lille Tinas eventyrland

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Midgardsstammer

Hva er VRR?

VRR (Variabel oppdateringsfrekvens) er den variable oppdateringsfrekvensen som brukes på et bilde for å forbedre skarpheten. Så hovedmålet med VRR er å eliminere skjermrivning, en type visuelle problemer som får bildet til å flimre på TV-en din.

Skjermrivning oppstår når TV-ens bildeoppdatering ikke er synkronisert med hastigheten som konsollen eller PC-grafikkortet sender bilder med. Da ender du opp med et bilde på skjermen som viser for eksempel den øverste halvdelen foran den nederste. Dette kalles » ripping «.

Rivningen blir merkbar når du bruker en 60Hz TV og spillets bildefrekvens svinger mellom 45fps og 60fps. Dette er spesielt merkbart i raske spill som FPS. VRR eliminerer dette ved å synkronisere oppdateringsfrekvensen på skjermen med den til konsollutgangen. Vi har også frigjort oss fra begrensningene til klassisk V-Sync. Dermed kan vi overstige 30 im/s, selv ombilder per sekundden når ikke konsekvent 60 fps.

VRR er nå en del av HDMI 2.1-standarden, som også støttes av eARC, og er en funksjon av neste generasjons Xbox Series X, Series S og PS5-konsoller. Derfor er det nødvendig at TV-en din er kompatibel. Denne teknologien vil også tillate deg å dra nytte av mulighetene til TV-en din, 120 Hz på mange skjermer (inkludert de fleste OLED), men også 144 Hz på de nyeste Samsung-skjermene annonsert.

