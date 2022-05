Sony introduserer nye WH-1000XM5 trådløse bokser med 50 % forbedret støyreduksjon.

Paris, 12. mai (Benin News / EP) –

Sony Har sluppet sin nye WH-1000XM5 trådløse hodetelefoner med hodebåndTakket være det nye designet og forbedringer i støyreduksjonsteknologi med 50 % mer effektivitet enn forrige modell og den nye høyttaleren i lydkvalitet.

De siste årene har Sonys WH-1000XM trådløse hodetelefoner skiller seg ut for kvaliteten på deres lydavbrytende teknologi. Med den nye WH-1000XM5-modellen hevder selskapet å ha oppgradert den til det de kaller den «største utviklingen» den noen gang har gjort i hodetelefonene sine.

For modellen WH-1000XM4, Støyreduksjonen er 50 % forbedret.Med reduksjon av middels og høye frekvenser som klikk og stemme. For å oppnå dette forklarer selskapet fusjonen To prosessorer, V1 og QN1, Med Nytt 30mm drev.

Spesielt overvåker V1-prosessoren informasjonen som samles inn av eksterne mikrofoner, mens QN1 behandler denne informasjonen og konverterer bølgeformen til støykansellering.

Denne enheten har følgende funksjoner Med åtte mikrofoner fordelt i hodetelefonene Omgivelseslydmonitor: tre eksterne mikrofoner og en intern mikrofon på hver side. Interne mikrofoner brukes for å sjekke om kanselleringen er riktig.

En annen ny funksjon er lydforbedring. For dette formålet har Sony integrert en ny 30 mm høyttaler i WH-1000XM5. Bassen gjenskaper lydene veldig realistisk. Den støtter også HiRes – trådløs – teknologi som forbedrer 360 Reality Audio og DSEE Extreme, digitale musikkfiler i sanntid.

WH-1000XM5 har et nytt design sammenlignet med tidligere modeller. Selskapet har brukt mykt syntetisk lær i disse hodetelefonene, noe som gjør dem veldig behagelige å ha på seg. Pannebåndet er tynt og har et mykt pannebånd for bedre komfort. Ikke oppbevar klips for justering med forhåndsinnstilte posisjoner.

Denne redesignen betyr at WH-1000XM5-hodetelefonene ikke kan brettes, og avhengig av materialet som følger med, kan måten de oppbevares på endres for å forhindre utilsiktet fall, og kan også gjøres flate for å redusere den totale størrelsen.

Selskapet hevder at batterilevetiden er forbedret med omtrent to timer i forhold til forrige modell. Mer presist, WH-1000XM5 støyreduserende hodetelefoner gir opptil 30 timers batterilevetid, Grensen økes til 40 timer hvis denne funksjonen er deaktivert.

Headsettet har også stemmevalgteknologi, som bruker kunstig intelligens og mikrofoner for å isolere brukerens stemme og redusere omgivelsesstøy, inkludert luftbåren støy under samtaler.

Den inkluderer også andre smarte funksjoner som alarmlydnivåer for å forhindre skade og en adaptiv lyd som automatisk måler lyden hver gang brukeren bruker headsettet. Snakk også i chatten, den finner ut når brukeren Lukker støyen og begynner å snakke under samtalen for å slå av musikken.

WH-1000XM5 er kompatibel med digitale assistenter og deres utførelseskommandoer, men har også et berøringspanel for manuell kontroll. Sony har nevnt at den vil være tilgjengelig på markedet fra I slutten av mai, I sort og sølv er startprisen 50 euro. 450 euro.