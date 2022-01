Sony kjøper videospillstudioandeler (Destiny) for 3,6 milliarder dollar

Kunngjøringen kommer to uker etter at Microsoft annonserte oppkjøpet av Activision-Blizzard for 69 milliarder dollar.

Store manøvrer fortsetter i videospillet. I begynnelsen av januar, forlaget Take-Two Mobile Game Studio kunngjør oppkjøpet av Zinga 12,5 milliarder dollar. To uker siden, Microsoft kunngjør Activation-Blizzard AcquisitionDen største vestlige utgiveren av konsoller og dataspill for 69 milliarder dollar. Denne mandagen er det shoppingtid for Sony. Det japanske teamet avslører Kjøp American Studio Funky For 3,6 milliarder dollar.

Denne sjekken kan virke mye mindre interessant enn den som er signert av deltakeren. Men her får Sony hendene ikke på en utgiver med flere produksjonsenheter, men på et studio. Veileder den funky lisensen Regel. Hans siste verk, Regel 2Online spill tilgjengelig på PC, PlayStation og Xbox, innholdet vil kontinuerlig bli oppdatert med utvidelser.

Studio som jobbet for Microsoft og Activision

Historien til dette studioet er morsom med tanke på dette oppkjøpet. På grunn av utseendet tilhørte Funky … Microsoft, som laget sin mest populære lisens for videospill: Halo. Funky var under hendene til Microsoft fra 2000 til 2007, og produserte to serier på rad før de fikk sin uavhengighet. Halo Kun for Xbox-konsoller.

Så, i 2010, signerte Funky en tiårskontrakt for å opprette en ny lisens på vegne av utgiveren Activision-Blizzard. Dette er lisensen Regel. Ekteskapet var ikke lykkelig, og i 2019 ble begge parter skilt. Regel, Og selvpubliserte sin lisens.

Det er vanskelig å ikke le når du ser Sony kjøpe et studio nært knyttet til Microsoft og Activision i dag. Men dette oppkjøpet betyr ikke at Destiny og fremtidige Funky-produkter vil bli eksklusivt for PlayStation-konsoller. “Vi vil fortsette å publisere selv og være kreativt uavhengige», Stresset studioet På siden hans.