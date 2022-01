Sony legger inn et spennende patent på sin virtuelle virkelighetsteknologi

Sony har fornyet patentet for den nye teknologien. PlayStation-produsenter liker å la kameraer bygge inn ekte fysiske objekter i videospill ved hjelp av en 3D-skanner.

Selskapet leverte det aktuelle juridiske dokumentet 23. juni 2021. Etter å ha lest den, ba USPTO, den amerikanske organisasjonen som patenterer patenter og varemerker, det japanske teknologi- og underholdningsselskapet om å gjennomgå noen detaljer. Organisasjonen reiste spørsmål om noen av sine tekniske påstander. Den endelige versjonen har vært tilgjengelig siden forrige uke.

Virkelige objekter i den virtuelle verden

De Nettstedet GameRant Hvem oppdaget informasjonen forrige helg. Ny teknologi beskrevet

Sony I dokumentet hans kan han tillate brukere å lage virtuelle objekter fra virkelige objekter.

De grunnleggende prinsippene for teknologi ser ut til å være strukturert fra bevegelsesfotogrammetri. Ved å bruke en enhet skanner brukeren et objekt for å lage dens virtuelle klon. Før det settes inn i en simulering eller et videospill, bestemmer systemet dets egenskaper og funksjoner. Dette vil være det første spillet i systemet Oppfordringen til bunnen av fjellet Gerilja- og brannkamp.

Den minste detalj, skanning av objektet og retting av det, krever en 360 graders visning Virtuell virkelighet.

Teknologi for Sonys neste VR-headset

Denne nye teknologien kan integreres i PSVR 2, det fremtidige virtuelle virkelighetssystemet som tilbys av Sony og PlayStation. Faktisk når CES 2022, Selskapet har gitt ut de offisielle tekniske spesifikasjonene til PlayStation 5 VR-headsettet og bekreftet også navnet på VR-kontrolleren, nemlig PlayStation VR2 Sense-kontrolleren.

OLED-skjermen i denne nye kontrolleren har 2000×2040 oppløsning og 90/120hz bildefrekvenser. 4K HDR-skjermer muliggjør 110 graders visning og fuglegjengivelse. Skjermens oppdateringsfrekvens er 90 til 120 Hz. Det vil si at oppdateringsfrekvensen refererer til antall bilder en skjerm viser per sekund.

Denne teknologien kan bli med i klubben Metawares. Derfor vil brukeren transformere hverdagsobjekter til et nytt miljø skapt av virtuell virkelighet.

Dessuten er ikke alle innleverte patenter aktive i produktmarkedsføring. Så det er ikke mulig å garantere neste markedsføring av Sonys teknologi. I tillegg er patentet fortsatt håndhevet.