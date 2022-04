Sony og LEGO investerer en liten formue i Metaverse

Sony og Kirkby, investeringsselskapene bak Lego, investerer 2 milliarder dollar i Fortnite-produsenten Epic Games.

Lokkingen rundt det foreslåtte nettverket av metawares fra enorme virtuelle verdener har nylig rystet forretningsverdenen. Slik mottok Epic Games Studio to investeringer på én milliard dollar hver. Begge avdragene kommer fra Sony Group og KIRKBI, morselskapet til The Lego Group.

Som en påminnelse eier Epic Games Royal Shooter for Battle of Fortnight. Dette Battle Royale-spillet lar hundrevis av spillere stå sist og konkurrere.

$ 2 millioner samarbeid

For noen dager siden annonserte Legos morselskap, KIRKBI, en milliardinvestering til fordel for Epic Games. Støttet av Enda en milliard fra Sony Group CorporationDette beløpet bør bidra til å forme fremtiden for metawares i amerikansk videospillutvikling og distribusjonsstudio.

«Denne investeringen vil akselerere arbeidet vårt for å skape metawares og steder der spillere kan ha det gøy med vennene sine, hvor merkevarer kan skape kreative og fartsfylte opplevelser, og skapere kan bygge og trives i fellesskapet.», Sa Tim Sweeney, administrerende direktør i Epic Games.

Vinnertrioen

På samme måte planlegger de to investorene å samarbeide «Å skape en fartsfylt, kreativ og engasjerende digital opplevelse for alle aldre å nyte sammen».

I følge ulike uttalelser fra lederne planlegger trioen å dra nytte av veksten av metawares. Den promoterer også ikke bare sine egne publiserte titler, men også titlene til tredjepartsskapere og utviklere. Kenichiro Yoshida, president og administrerende direktør i Sony Group Corporation, sa «Epics ekspertise, sammen med Sonys teknologier, inkludert dens kraftige spillmotor, vil akselerere våre ulike bestrebelser, som å skape nye digitale opplevelser for sportsfans og våre virtuelle produksjonsarbeid.

En gjennomtenkt investering

Som en påminnelse er dette Sonys andre runde-investering i Epic Games. Selskapet gjorde en innledende investering på 250 millioner dollar i juli 2020. For til tross for å være kjent som selskapet bak Fortnite, er Epic Games en videospilljacker. For eksempel står selskapet bak Unreal Engine. Det er også et av de største nettstedene som brukes til å lage spill. Den driver sin egen nettbaserte spillbutikk som konkurrerer med Microsoft og Valve.

LEGO er på sin side ikke nytt for videospill og har gitt ut mange titler opp gjennom årene. Jeg mener, helt ny Lego Star Wars: Skywalker Saga. Tilfeldigvis kommer Kirkbys investering mindre enn en uke etter at The Lego Group annonserte sitt langsiktige partnerskap med Epic. Ambisjon? Etablere retningslinjer for fremtiden til metawares. Det betyr at transaksjonen, underlagt vanlige betingelser, vil være verdt Epic 31,5 milliarder dollar.

