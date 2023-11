Sony risikerer rekordbot for for høye priser i sin PS Store

Sony står for øyeblikket overfor et massivt søksmål i Storbritannia. Anklaget for misbruk av en dominerende stilling på grunn av prisene som vises på PlayStation Store, kan den japanske giganten måtte betale en rekordstor bot på over 5 milliarder euro.

5,7 milliarder euro. Dette er beløpet på boten som de britiske domstolene kan ilegge Sony. Det japanske selskapet er for tiden i sentrum av et stort søksmål i Storbritannia for misbruk av en dominerende stilling. På forsvarsbenkene, 9 millioner mennesker.

I henhold Reuters, klagen går tilbake til 2022. Det er Alex Neill, en ivrig forsvarer av forbrukerrettigheter, som leder anklagen mot PlayStation-produsenten. Kort oppsummert anklager mannen Sony Interactive Entertainment for å innføre høyere priser enn de burde på PlayStation Store. Spesielt når det kommer til spill og deres utvidelser.

Alex Neill indikerer at denne praksisen til Sony er direkte relatert til deres policy. Selskapet krever at alle transaksjoner gjøres gjennom PS Store og krever en provisjon på 30 % i prosessen. Ifølge saksøkers advokater utgjør skadebeløpet mer enn 5 milliarder pund. Det er mer enn 5 milliarder euro.

Sony nekter på sin side å kommentere og opplyser ganske enkelt at denne klagen er “Ranch fra start til slutt”. Hvis domstolene dømte til fordel for Alex Neill, ville alle britiske statsborgere som kjøpte et spill på PlayStation Store mellom 2016 og 2022 måtte motta en sum på mellom 77 og 645 euro.

