Sony sier at indieposisjonen deres gir resultater i strømmekrigen

Sony Group Corp sa onsdag at posisjonen som en uavhengig innholdsleverandør for strømmetjenester lønner seg i en tid da plattformoperatører er under press for å bevise lønnsomhet.

«Beslutningen vi tok for mange år siden om å flytte bort fra det primære strømmeområdet og bli bransjens første uavhengige innholdsleverandør var det riktige valget,» sa Sony Pictures Entertainment-sjef Tony Vinciguerra på en investorkonferanse.

Den japanske teknologigruppens hits på strømmeplattformer inkluderer «The Last Of Us» på HBO Max, «Cobra Kai» på Netflix og «For All Mankind» på Apple TV+.

Konglomeratene har brukt milliarder på prosjekter for å drive strømmeplattformene deres, men de har blitt undersøkt fra Wall Street, som nå er fokusert på fortjeneste i stedet for abonnentvekst.

Operatører av strømmeplattformer ønsker også å posisjonere seg som innholdsleverandører.

«Sony Pictures er i en flott posisjon, noe som viser vår evne til å levere innhold til alle partnere og alle plattformer,» sa Vinciguerra.

Sony eier anime-strømmetjenesten Crunchyroll og ønsker å utnytte den globale entusiasmen for denne typen innhold etter suksessen til serier som «Demon Slayer».

Etter hvert som forbrukere kommer tilbake til kinoene, forventes økt Crunchyroll-salg og økte kinoutgivelser å øke inntektene i år med 11 % til 1,52 billioner yen (11,26 milliarder dollar).

Kommende filmer inkluderer Wrightley Scotts «Napoleon», som vil vises på kino før den streames på Apple TV+.

($1 = 135.0500 yen) (Rapportering av Sam Nussey; Skrevet av Christopher Cushing)