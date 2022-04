Sony WH-1000XM5: Allerede den første lekkede skjermen?

Bilder av Sony WH-1000XM5 har blitt utgitt på Internett. Hvis du er interessert Bluetooth-headset , Du kan kanskje ikke lese denne artikkelen raskt. Sonys hodetelefoner anses faktisk for å være de beste modellene på markedet for trådløse ANC-hodetelefoner. Så det blir interessant å se hvordan Sony endelig kommer opp med et nytt design.

Nytt design med flere kurver og 40 timers autonomi

Utgivelsesdatoen for de nye hodetelefonene er ennå ikke klar

Det var nettopp en tysk kollega som så de første bildene av Sony WH-1000XM5 på nettet. Som en påminnelse integrerer Sony de nyeste teknologiene i sine avanserte modeller som Active-noise-cancellation, industrileder, høykvalitetslyd og intelligent gjenkjenning av 3D-lyd eller hodebevegelser. WH-1000XM-serien er et av de viktigste Bluetooth-headsettene på markedet. Klikk her for å få tilgang til oss Sony WH-1000XM4 anmeldelse.

For femte generasjon ser det ut til at Sony endelig er på vei bort fra designet kjent fra tidligere modeller. Som du kan se fra bildene, har den en veldig avrundet design, som minner meg om Apples Airboat Max. I henhold til Sonys tradisjon er fargekombinasjoner i hvitt, svart og gull elegante, selv når det gjelder ord.

Rykter om noen tekniske forbedringer

Niles Ahrensmeier la til Teknikknyheter Noen tekniske data ser ut til å si mildt. Et første sterke punkt er autonomi, som gjør det mulig for produsenten å oppgradere med 25 % med implementeringen av ANC, som varierer fra 40 timer til 50 timer. Til tross for lang batterilevetid, bør ladetiden begrenses til 30 minutter – et tips for raskere USB-C-lading.

Sony WH-1000XM5 design noe endret / © TechnikNews / Sony.



Dessuten må en ny driver brukes, men ikke spesifisert på dette tidspunktet. Sonys allerede gode ANC kan forsterkes ytterligere ved bruk av to prosessorer – Sony kan også introdusere etterfølgeren til den nåværende QN1 ANC-brikken – og takket være Bluetooth 5.2 og seks mikrofoner ser hodetelefonene ut som et flott sett.

Sony WH-1000XM5 Sølv og Svart / © TechnikNews / Sony



Det er foreløpig ikke kjent når hodetelefonene vil bli utgitt og hva prisen vil være. I følge TeknikknyheterBevis sitert fra detaljhandelsverdenen spår umiddelbar utgivelse.

Ser du frem til Sonys nye premium-hodetelefoner? Hvilke nye funksjoner forventer du og hva synes du om det nye designet? Gi oss beskjed i kommentarene!