Sophie Davant og William av Limerick: Padling, svømming og Cote d’Azur… hvor skal de på ferie?

Dette er jordskjelvet i overgangsvinduet. Det er nå offisiell Sophie Davant, journalist og programleder for radio og TV, ble med i Europe 1 fra 28. august. «Med tungt hjerte måtte jeg velger, og du vet: å velge er å gi opp! Slipp showet Avtalen er gjort Teamet jeg bar med stor glede og de utrolige møtene med dere alle forårsaket noen søvnløse netter.«, sa han på Instagram, etter kunngjøringen via pressemelding. Julia Vignali skal overta roret.Avtalen er gjortSophie Davant er vertskap mandag til fredag ​​fra 16.00 til 18.00. Sophie og venner. Et stort comeback på radioen hvor hans landsmann William Limerick jobber hver søndag morgen. Men før de møtes igjen i korridoren på kontoret, planlegger begge elskere å avkorte sommerferien. Men hvordan er de da?

For nesten et år siden, i august 2022, formaliserte Sophie Davant og William Limerick romantikken sin. Og de to animatørene har bestemt seg for ikke å gjemme seg lenger, på kysten av Pamplona i krigsdepartementet, ikke langt fra Ramatuelle-festivalen, hvor showene er vedlagt. Det har vært en travel ferie siden paret ikke slikket solen på stranden. Bort fra det sosiale livet, gå hånd i hånd på stranden, mellom svømming og padleøkter, lurte Sophie Davant og William Limerick… Enkelhet og lekenhet var nøkkelordene i sommerprogrammet deres. og kultur. Mennesker som danner relasjoner fra det første møtet på settet TelematinShowet, arrangert av programlederen og ansatt av Sophie Davant som trener, ble også sett på Ramatuel-festivalen for flere år siden.

Et hjørne av paradis… i Normandie

Før han delte livet sitt med William av Limerick, ønsket den nye stjernen i Europe 1 allerede å tilbringe sommeren i fred. Tidligere kone til Pierre Slette, besøkte ofte Normandie. «Jeg elsker natur, grønt, hav og nød Jeg er heldig som har et lite hus i Normandie.«, Hun hadde informert Frankrike blåI 2021. Hun bemerket senere om dette hjørnet av himmelen: «Det er en blanding av landskap og hav som jeg virkelig liker, med enger som slutter med strand og hav. Du kan ta lange turer på stranden. Det er et stort sandområde for fotturer ved lavvann.«Animatoren, opprinnelig fra Bordeaux, foretrakk derfor Normandie, som han elsket, fremfor Cape Ferret. Han kjøpte en eiendom som ligger i Villersville, mellom Trouville-sur-Mer og Honfleur,»En vakker landsby, avskåret fra verden«Det gjenstår å se om hun vil foretrekke Ramatuelle fremfor Normandie i år eller om paret planlegger å nekte hverandre noe og ikke velge.